Leverkusen tarihe geçti! Almanya'nın ilk namağlup şampiyonu oldu

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u ağırladı. Sahasında Augsburg'u 2-1 mağlup eden Leverkusen, Bundesliga'da namağlup şampiyon olan ilk takım oldu.

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u ağırladı. Şampiyonluğunu geçtiğimiz haftalarda ilan eden Bayer Leverkusen tarihi bir başarıya imza attı. LEVERKUSEN GALİBİYETLE NOKTAYI KOYDU Bayer Leverkusen'in golleri 12. dakikada Victor Boniface ve 27. dakikada Robert Andrich'ten geldi. Augsburg'un tek golü ise 62. dakikada Mert Kömür'den geldi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Bayer Leverkusen bu galibiyetle Bundesliga'da namağlup şampiyon olan tek takım oldu. Alman ekibi ayrıca tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 51 maça yükseltti.