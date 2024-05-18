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Kenan Yıldız'dan hocasına duygusal veda! 'Onu asla unutmayacağım'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan Yıldız&#039;dan hocasına duygusal veda! &#039;Onu asla unutmayacağım&#039;
Juventus, Kenan Yıldız, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu Kenan Yıldız, takımdan gönderilen Teknik Direktör Allegri'ye veda etti. Yıldız, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

İtalya Serie A takımı Juventus'ta Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin görevine son verildi. Siyah beyazlı takımın Türk futbolcusu Kenan Yıldız, Allegri'ye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.

ONU ASLA UNUTMAYACAĞIM

Kenan, İtalyan teknik adamla ilgili olarak "Ona her şey için teşekkür ediyorum ve onu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Serie A'da beklentilerin altında kalan Juventus, geçtiğimiz günlerde İtalya Kupası finalinde Atalanta'yı 1-0 mağlup etmiş ve kupaya uzanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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