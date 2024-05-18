Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Svensson, Al-Musrati, Demir Ege, Semih, Chamberlain, Rashica, Cenk Tosun
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi