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Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş sahasında Hatayspor&#039;u konuk ediyor! İlk 11&#039;ler belli oldu
Beşiktaş, Hatayspor, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Beşiktaş, sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Colley, Tayyip Talha, Svensson, Al-Musrati, Demir Ege, Semih, Chamberlain, Rashica, Cenk Tosun

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Burak, Kilama, Cemali, Massanga, Dele-Bashiru, Boudjeema, Fernandes, Rui Pedro, Strandberg

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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