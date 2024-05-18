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Süper Lig'de transfer yarışı hızlı başladı! Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması

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Süper Lig&#039;de transfer yarışı hızlı başladı! Trabzonspor&#039;dan Altay Bayındır açıklaması
Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın yeni sezonda Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın yeni sezonda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Ada temsilcisinde beklediği şansı bulamayan milli kalecinin Trabzonspor ve Galatasaray ile görüşme halinde olduğu iddia edilmişti.

Uğurcan Çakır'ı yeni sezonda satma kararı alan Trabzonspor'un özellikle bu transferde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

Süper Lig'de transfer yarışı hızlı başladı! Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması - 1. Resim

TRABZONSPOR'DAN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI

Altay Bayındır ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Trabzonspor, resmi hesaptan açıklama yaparak yalanlama getirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır’ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur." denildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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