Süper Lig'de transfer yarışı hızlı başladı! Trabzonspor'dan Altay Bayındır açıklaması

Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu

Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın yeni sezonda Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili kulüpten açıklama geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ın yeni sezonda takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Ada temsilcisinde beklediği şansı bulamayan milli kalecinin Trabzonspor ve Galatasaray ile görüşme halinde olduğu iddia edilmişti.

Uğurcan Çakır'ı yeni sezonda satma kararı alan Trabzonspor'un özellikle bu transferde önemli aşama kaydettiği belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN ALTAY BAYINDIR AÇIKLAMASI

Altay Bayındır ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlere tepki gösteren Trabzonspor, resmi hesaptan açıklama yaparak yalanlama getirdi.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Altay Bayındır’ın kulübümüze transferiyle alakalı ulusal ve yerel basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen oyuncuyla ilgili kulübümüzün herhangi bir çalışması yoktur. Kamuoyuna duyurulur." denildi.