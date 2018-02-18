Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, PTT Türkiye Kupası’nın yarı finalinde Sinan Erdem’de karşılaştığı Darüşşafaka’yı farklı yendi ve finale kaldı: 90-76. Çeyrek finaldeki Fenerbahçe eşleşmesinde olduğu gibi ilk çeyrekte yakaladığı farkı maç sonuna kadar taşımayı başaran lacivert-beyazlılarda Krunoslav Simon 29 sayıyla turda başrolü oynadı. Maça 7-0’lık seriyle başlayan Ergin Ataman’ın takımı periyodun sonunu da 15-0’lık seriyle tamamlarken, ilk çeyreği 26-11’lik üstünlükle geçti. İkinci çeyrekte her iki takım da hücumda ritmini kaybedince oyunun temposu nispeten düştü ve ilk yarı 10 sayılık Anadolu Efes avantajıyla sona erdi: 38-28.



Üst üste 2 üçlük

İkinci yarıya Dunston’ın her iki çember altındaki etkili oyunuyla başlayan Efes, 22. dakikada skoru 44-28’e getirdi. Darüşşafaka Micheal Eric’in etkili oyunuyla yakaladığı 9-0’lık seriyle yeniden oyuna tutunsa da Simon’un etkili oyunuyla maçın kontrolünü kaybetmeyen Efes son periyoda 11 sayı önde girdi: 64-53. Son çeyrek hücumları bireysel olarak şekillendiren JaJuan Johnson-Errick McCollum ikilisinin düellosu vardı ama son sözü Simon söyledi ve üst üste iki üçlükle bitime 6 dakika kala takımının maçtaki en büyük farkı yakalamasını sağladı: 75-58. Kalan bölümde süreyi ve topu iyi kullanan Anadolu Efes, finale adını yazdırdı.

Finallere alışkınız!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman oyuncularının müthiş bir basketbol oynadığını söyledi. Maça iyi başlamalarının kendilerine avantaj sağladığını belirten Ataman, “Darüşşafaka iyi bir kadro ve önemli bir direnç gösterdi ama oyuncularım her seferinde gerekli reaksiyonu verdi. Anadolu Efes finallere alışkın bir takım” dedi.



Efes finali hak etti

Kupaya yarı finalde veda eden Darüşşafaka’da koç David Blatt, Efes’in finale çıkmayı hak eden taraf olduğunu söyledi. Rakiplerinin olgun bir takım görüntüsü sergilediğini ifade eden tecrübeli koç, “Sezon bizim için bitmiş değil. Eurocup iddiamız sürüyor ancak bu maçtaki gibi savunma yaparsak kimseyi yenemeyiz” diye konuştu.