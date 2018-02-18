Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Müsabakada bir anda yere yığılan sarı-kırmızılıların Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bu tür olayların bazen başına geldiğini belirten Gomis, "Bu bazen benim başıma geliyor. Hastalık değil, sadece düşüp bayılıyorum. Tamamen strese bağlı bir durum. Gençliğimde de yaşadığım bir şeydi. Daha sonra kendimi iyi hissettiğim için oyuna devam etti. Üzgün olduğum nokta var kazanamamış olmamız" diye konuştu.

"İYİ OLDUĞUM KONUSUNDA GARANTİ VERDİM"

Kulüp doktoru Yener İnce oyuna devam etme konusunda konuştuklarını söyleyen Fransız futbolcu, "İyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim. Galatasaray'a gelmeden önce testler yapıldı. Testlerden geçip, geldim. Burada sadece kazanmamızı konuşmak isterdim. Kazanamamak beni etkiledi. Birinciliği kaybetmemiz beni etkiledi" şeklinde konuştu.

Son olarak taraftara da seslenen Gomis, "Merak etmesinler. Aslan gibi devam edeceğim. Tekrar çalışıp, aslan gibi sahaya çıkacağım" dedi.