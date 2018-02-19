Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden İhlas Koleji öğrencisi Mete Gazoz, olimpik yay genç erkekler finalinde Ukraynalı Ivan Kozhokar ile karşılaştı. Milli sporcu Mete Gazoz, finalde rakibi ile 5-5 berabere kaldı ve yapılan beraberlik atışları sonucunda Klasik Yay Genç Erkekler dünya ikincisi oldu.