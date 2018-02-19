ABD’nin Yankton kentinde düzenlenen şampiyonada Türkiye’yi temsil eden İhlas Koleji öğrencisi Mete Gazoz, olimpik yay genç erkekler finalinde Ukraynalı Ivan Kozhokar ile karşılaştı. Milli sporcu Mete Gazoz, finalde rakibi ile 5-5 berabere kaldı ve yapılan beraberlik atışları sonucunda Klasik Yay Genç Erkekler dünya ikincisi oldu.