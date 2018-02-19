Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan gazetesi Corriere della Sera, Milan'ı 740 milyon euro karşılığında satın alan Çinli ticaret devi Taobao'nun sahibi Yonghong Li'nin iflas ettiğini açıkladı.



Li'nin yardımcısı David Han Li, geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın Antalyaspor maçını izlemek üzere TT Stadyumu'na gelmişti. Başkan Mustafa Cengiz tarafından locada ağırlanan Çinli işadamının yardımcısının gelişi transfer ve satın alma söyletilerini beraberinde getirmişti. (Skorer)