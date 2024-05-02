G.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım

Sadece bir sezon sarı kırmızılı formayı giyen ve golleriyle unutulmazlar arasına giren Brezilyalı isim “Eğer biraz daha devam etseydim kariyerim çok daha farklı olurdu. İcardi kendinden bekleneni veriyor. Biz kendi tarihimizi yazdık, o da kendi tarihini yazıyor” dedi

FERHAT KIZILTAS - HAZAL PALAVAR'IN RÖPORTAJI - Türk futbolu onu Galatasaray’da tanıdı ve çok rahat gol atmasıyla bildi. Sarı kırmızılı kulübün Süper Kupa’yı kazanmasında da payı büyüktü. Sarı kırmızılı takımdaki kariyeri kısa ancak bıraktığı izler kalıcı oldu.

Burası ikinci evim

İstanbul’da çok mutlu olduğunu ve burayı ikinci evi gibi hissettiğini belirten Mario Jardel “Galatasaray’daki hatıralarımı hiçbir zaman unutmayacağım. O döneme dair büyük pişmanlığım var. Keşke 3-4 sene daha kalsaydım benim için çok daha farklı senaryolar gelişebilirdi” dedi.

Brezilyalı unutulmaz isim Mario Jardel, gazetemize özel açıklamalarda bulundu, Ferhat Kızıltaş ve Hazal Palavar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İcardi de iyi ancak...

İcardi’nin kendinden bekleneni verdiğini dile getiren Jardel “İcardi şu an çok büyük bir iş yapıyor. Biz kendi tarihimizi yazdık, o da kendi tarihini yazıyor. Biliyorum ki benim yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinemeyecek. Süper Kupa’yı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim. Futbol gelişti ve değişti. Eskisi gibi sabit ve çok gol atan santrfor kalmadı. Benim dönemimdeki gol ortalamalarına şu an rastlanmıyor” ifadelerini kullandı.

Jardel Temmuz 2000’de Porto’dan 17 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldı, Ağustos 2001’de Sporting’e gitti

Parayla olmuyor...

Sarı kırmızılı takımda oynarken çok kolay gol atmasıyla hafızalara kazınan Mario Jardel, başarının sadece parayla ilgili olmadığını da vurgulayarak “O dönem Fatih Terim ve Mircea Lucescu gibi hocaların da ciddi katkısı vardı. Şu an da Okan Buruk aynı şekilde devam ediyor. Mesela Fenerbahçe uzun zamandır çok harcama yapıp, büyük yatırımlar yapıyor ama istenen başarıları yakalayamıyor. Çok para harcamak takım olmaya yetmiyor. Bazen bütün parçaların bir yere oturması gerekiyor” dedi.

ŞU AN JARDEL OLSA... 300 MİLYON AVRO EDERDİ

Mario Jardel, futbolcu değerleri konusunda “Şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon avroya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50-60 gol atsa 300 milyon avro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi” ifadesini kullandı.