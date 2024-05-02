Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > G.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım

G.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
G.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sadece bir sezon sarı kırmızılı formayı giyen ve golleriyle unutulmazlar arasına giren Brezilyalı isim “Eğer biraz daha devam etseydim kariyerim çok daha farklı olurdu. İcardi kendinden bekleneni veriyor. Biz kendi tarihimizi yazdık, o da kendi tarihini yazıyor” dedi

FERHAT KIZILTAS - HAZAL PALAVAR'IN RÖPORTAJI - Türk futbolu onu Galatasaray’da tanıdı ve çok rahat gol atmasıyla bildi. Sarı kırmızılı kulübün Süper Kupa’yı kazanmasında da payı büyüktü. Sarı kırmızılı takımdaki kariyeri kısa ancak bıraktığı izler kalıcı oldu.

Burası ikinci evim

İstanbul’da çok mutlu olduğunu ve burayı ikinci evi gibi hissettiğini belirten Mario Jardel “Galatasaray’daki hatıralarımı hiçbir zaman unutmayacağım. O döneme dair büyük pişmanlığım var. Keşke 3-4 sene daha kalsaydım benim için çok daha farklı senaryolar gelişebilirdi” dedi.

G.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım - 1. Resim
Brezilyalı unutulmaz isim Mario Jardel, gazetemize özel açıklamalarda bulundu, Ferhat Kızıltaş ve Hazal Palavar ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İcardi de iyi ancak...

İcardi’nin kendinden bekleneni verdiğini dile getiren Jardel “İcardi şu an çok büyük bir iş yapıyor. Biz kendi tarihimizi yazdık, o da kendi tarihini yazıyor. Biliyorum ki benim yaşadığım başarılar hiçbir zaman silinemeyecek. Süper Kupa’yı kazanmıştık. Büyük bir beklentiyle gelmiştim ve attığım gollerle karşılığını vermiştim. Futbol gelişti ve değişti. Eskisi gibi sabit ve çok gol atan santrfor kalmadı. Benim dönemimdeki gol ortalamalarına şu an rastlanmıyor” ifadelerini kullandı.  

G.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım - 2. Resim
Jardel Temmuz 2000’de Porto’dan 17 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldı, Ağustos 2001’de Sporting’e gitti

Parayla olmuyor...

Sarı kırmızılı takımda oynarken çok kolay gol atmasıyla hafızalara kazınan Mario Jardel, başarının sadece parayla ilgili olmadığını da vurgulayarak “O dönem Fatih Terim ve Mircea Lucescu gibi hocaların da ciddi katkısı vardı. Şu an da Okan Buruk aynı şekilde devam ediyor. Mesela Fenerbahçe uzun zamandır çok harcama yapıp, büyük yatırımlar yapıyor ama istenen başarıları yakalayamıyor. Çok para harcamak takım olmaya yetmiyor. Bazen bütün parçaların bir yere oturması gerekiyor” dedi. 

G.Saray’ın unutulmaz golcüsü Mario Jardel’in büyük pişmanlığı.... Keşke 3-4 yıl daha kalsaydım - 3. Resim

ŞU AN JARDEL OLSA... 300 MİLYON AVRO EDERDİ

Mario Jardel, futbolcu değerleri konusunda “Şu an 20 gol atan oyuncu 150 milyon avroya satılıyor. Jardel gibi isim olsa 50-60 gol atsa 300 milyon avro ederdi. Para çoğaldı ama kalite yükselmedi” ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Alevi kanaat önderleri: CHP elini üzerimizden çeksin
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın görüştüğü Nuri Şahin'den gerçekçi plan! Şampiyonluk ilk sezon zor - SporBeşiktaş'ta şampiyonluk ilk sezon zorUEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund PSG'yi tek golle geçti - SporDortmund PSG'yi tek golle geçtiKaza yapan genç futbolcudan kahreden haber - SporKaza yapan genç futbolcudan kahreden haberArda Güler'i sollayıp geçecek! Beşiktaş Semih Kılıçsoy için gelen rekor teklifi elinin tersiyle itti yerine yenisi geldi - SporRekor teklifi elinin tersiyle itti, yenisi geldiSüper Lig'de gol krallığı yarışında zirve el değiştirdi ortalık alev aldı! Icardi mi Dzeko mu derken Rey Manaj gümbür gümbür - SporGol krallığında zirve el değiştirdi ortalık alev alev!Beşiktaş yeni sezonun ilk bombasını patlattı! Herkes teknik direktör beklerken sağ gösterip sol vurdu, Salih Özcan... - SporKartal sağ gösterip sol vurdu! Bomba transfer
Sonraki Haber Yükleniyor...