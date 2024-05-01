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Kaza yapan genç futbolcudan kahreden haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kaza yapan genç futbolcudan kahreden haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de, içinde bulunduğu aracın metrelerce yükseklikten ağaçlık alana uçması ile yaralanan Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş, 3 günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen olayda, otomobili ile seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu.

Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan genç futbolcudan kahreden haber - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi.

Kaza yapan genç futbolcudan kahreden haber - 2. Resim

Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 3 günlük hayat mücadelesini bugün kaybetti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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