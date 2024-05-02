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Beşiktaş'ın görüştüğü Nuri Şahin'den gerçekçi plan! Şampiyonluk ilk sezon zor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın görüştüğü Nuri Şahin&#039;den gerçekçi plan! Şampiyonluk ilk sezon zor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkan Hasan Arat'ın ortaya koyduğu projeyi çok beğenen genç teknik adam "Bu yapılanmada başarı hemen gelmez ama Beşiktaş'ın geleceği sağlama alınır" dedi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat önceki gün gittiği Almanya’da teknik direktör ve sportif direktör arayışlarına devam etti. Başkan Arat, belirlenen teknik adamlarla yüz yüze görüşme yaparak değerlendirmede bulunmaya karar verdi.

GÖREVE HAZIR

Bunlardan ilki Antalyaspor’daki görevinden ayrıldıktan sonra Borussia Dortmund’un yardımcı antrenörlüğüne getirilen Nuri Şahin oldu. Genç teknik adam, kendisine sunulan projeden çok etkilendiğini belirterek Beşiktaş’ta çalışmaya sıcak baktığını tekrarladı.

Beşiktaş'ın görüştüğü Nuri Şahin'den gerçekçi plan! Şampiyonluk ilk sezon zor - 1. Resim

SIFIRDAN KADRO

Altyapı oyuncularının daha çok kullanıldığı, yatırım transferlerinin yapıldığı, dev kulüplerin gelecek vadeden yıldızlarının kiralandığı bu projede başarının hemen gelmeyeceğini belirten genç teknik adam “Sıfırdan bir kadro kurmak gerekiyor. Yepyeni bir takım ve Türkiye’nin alışık olmadığı bir sistem olacak. Bu şartlarda şampiyonluk gerçekçi bir hedef olmaz ama Beşiktaş’ın geleceği sağlama alınır. İlk sezon projenin altyapısını hazırlarken bir yandan rekabetçi olmamız gerekecek” dedi.

Beşiktaş'ın görüştüğü Nuri Şahin'den gerçekçi plan! Şampiyonluk ilk sezon zor - 2. Resim

MAÇ BAHANE...ARAT'TAN SIKI MESAİ

∂ Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Bayern Münih-Real Madrid maçını izledi. Arat, burada Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer'le fikir alışverişinde bulunduktan sonra Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek karşılaşmayı birlikte izledi.

ARAP KULÜPLERİ ONU İSTİYOR MUSRATİ'YE İLGİ ÇOK

∂ Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olmasına rağmen performansı hayal kırıklığı yaşatan Al Musrati'ye teklif yağacak. Arap kulüplerinin, Libyalı oyuncu için sıraya girdiği ve sezon sonunda Beşiktaş'la masaya oturacağı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu ara transfer döneminde 12 milyon avroya kadroya katılmıştı.

Beşiktaş'ın görüştüğü Nuri Şahin'den gerçekçi plan! Şampiyonluk ilk sezon zor - 3. Resim

SIRADAKİ İSİM HANSİ FLİCK

Nuri Şahin’le görüşen Başkan Hasan Arat, daha önce Bayern Münih ve Almanya Millî Takımı’nı çalıştıran Hansi Flick’le de bir araya gelecek. Alman teknik adamın teklife sıcak baktığı ancak eşinin Türkiye’ye gelmek istemediği biliniyor. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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