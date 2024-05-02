UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Borussia Dortmund PSG'yi tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk maçında Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i tek golle mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, sahasında Fransa ekibi Paris Saint-Germain'i ağırladı. Dortmund, PSG'yi tek golle mağlup etti.

ALMAN DEVİ FRANSIZ RAKİBİNİ TEK GOLLE DEVİRDİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun yarı finalinde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park'ta PSG'yi konuk etti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Niclas Füllkrug'un attığı golle 1-0 öne geçti.

PSG, ikinci devrede girdiği net pozisyonlardan yararlanamadı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Borussia Dortmund, rövanş öncesi avantaj elde etti.





Karşılaşmanın rövanşı, 7 Mayıs Salı günü Paris'te oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kalmıştı.