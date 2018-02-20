Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Senegalli oyuncu 22 haftası geride kalan Süper Lig’de toplamda 6 karşılaşmada on birde sahaya çıkarken, 4 müsabakaya da sonradan dahil oldu. Süper Lig ekibi Malatyaspor’un, Fransa’nın Nancy takımından transfer ettiği Dia, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu.

Bir dönem Türkiye’de Fenerbahçe forması da giyen Senegalli, yaklaşık 2 milyon Euro’ya mal olduğu Malatyaspor’da bekleneni veremedi.

Sarı - kırmızılı takımla 6’sı ilk on bir olmak üzere toplamda 10 maça çıkan Dia, kupada ise 3 maçta forma giydi.

İki kez kasık sakatlığı yaşayan ve hala sakatlıkla boğuşan golcü futbolcu sözleşme maliyetinden dolayı devre arası gönderilememişti.

Dia’nın Malatyaspor ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.