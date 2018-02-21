Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında oynanan İstanbulspor - Grand Medical Manisaspor mücadelesinde Manisaspor tribünü dikkat çekti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanan mücadelede kırmızı-siyahlı taraftarlar için ayrılan bölümde tek taraftar İstanbulspor karşısında takımını destekledi. Tribüne geldiği anda İstanbulsporlu taraftarlar tarafından da alkış alan Manisaspor taraftarı, takımının 1-0 mağlubiyetle ayrıldığı karşılaşmada 90 dakika boyunca tribünde takımına destek oldu.
Takımını yalnız bırakmadı: Tribünde bir tek o vardı
21.02.2018 - 22:38 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 22:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto 1. Lig’de oynanan İstanbulspor - Grand Medical Manisaspor mücadelesinde konuk ekibi tek taraftar destekledi.
Etiketler : istanbulspor,spor toto 1. lig,manisaspor,
545469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545469.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
22
14
4
4
41
21
20
46
2
Galatasaray
22
14
2
6
47
27
20
44
3
Fenerbahçe
22
12
8
2
44
24
20
44
4
Beşiktaş
22
11
8
3
41
21
20
41
5
Kayserispor
22
9
8
5
30
25
5
35
6
Sivasspor
22
10
4
8
30
33
-3
34
7
Trabzonspor
22
8
9
5
36
32
4
33
8
Göztepe
22
9
6
7
35
35
0
33
9
Kasımpaşa
22
8
5
9
34
37
-3
29
10
Malatyaspor
22
7
7
8
24
28
-4
28
11
Bursaspor
22
7
6
9
31
28
3
27
12
Akhisarspor
22
7
6
9
28
34
-6
27
13
Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
17
Osmanlıspor
22
5
4
13
31
43
-12
19
18
Karabükspor
22
3
3
16
15
44
-29
12
23. Hafta Maçları
23.2.2018
Galatasaray - Bursaspor
24.2.2018
Kayserispor - Kasımpaşa
25.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Atiker Konyaspor
25.2.2018
Alanyaspor - Trabzonspor
25.2.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Antalyaspor
25.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.2.2018
Göztepe - Demir Grup Sivasspor
25.2.2018
Beşiktaş - Fenerbahçe
26.2.2018
Medipol Başakşehir Fk - Gençlerbirliği
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
23
13
5
5
47
30
17
44
2
Ümraniyespor
23
12
5
6
36
22
14
41
3
Ankaragücü
23
11
7
5
32
22
10
40
4
Gazişehir G.Ant
23
10
8
5
39
18
21
38
5
Altınordu
23
10
6
7
35
28
7
36
6
İstanbulspor
22
10
5
7
25
22
3
35
7
Boluspor
22
10
3
9
29
21
8
33
8
Elazığspor
22
8
7
7
28
25
3
31
9
Giresunspor
22
8
7
7
27
24
3
31
10
Balıkesirspor
23
9
6
8
39
37
2
30
11
Adanaspor
22
8
6
8
26
34
-8
30
12
BB Erzurumspor
22
7
8
7
26
25
1
29
13
Samsunspor
23
6
10
7
22
28
-6
28
14
Eskişehirspor
23
8
6
9
41
37
4
27
15
Adana Demirspor
22
6
6
10
28
33
-5
24
16
Denizlispor
23
6
5
12
24
33
-9
23
17
Manisaspor
22
7
2
13
25
38
-13
14
18
Gaziantepspor
23
1
4
18
9
61
-52
4