Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Bursaspor’u 5-0’la geçerek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da moraller zirvede. Ama kuşkusuz takımın en mutlusu 20 gole ulaşan Bafetimbi Gomis... Geçen hafta kalp rahatsızlığı sebebiyle Kasımpaşa deplasmanında bayılan ama bu durumu hiç problem etmeyen Fransız yıldız, bu hafta 3 gol 1 asist kaydederek 5-0’lık galibiyete damga vurdu. Adım adım gol krallığına yürüyen Gomis, kariyer rekorunu da egale etti. Tecrübeli futbolcunun daha önce bir sezonda lig maçlarında en fazla attığı gol sayısı da 20 idi. Son 30 yılda 8 defa gol kralı çıkaran Galatasaray’ın bu sezonların 6’sında şampiyon olması da dikkat çekiyor. Ayrıca 5’inci asistine de ulaşan Gomis, sarı-kırmızılıların bu sezon attığı 52 golün 25’ine doğrudan katkı yaptı.



Baros kral olmuştu

Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine bir başka açıdan da geçmek üzere... Galatasaray’ın lig tarihinde bir sezonda en az 20 gol atan 3. yabancı oyuncusu Gomis oldu. 2008-2009 sezonunda Milan Baros ligde attığı toplam 20 golle kral olmuştu. Baros’tan önce Süper Lig’de bir sezonda 20 gole ulaşan son yabancı futbolcu ise Mario Jardel idi. Sambacı o sezon Galatasaray formasıyla 22 gol atmıştı. Galatasaray’ın Fransız yıldızı 3 gol attığı takdirde yakın tarihte bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olacak. Teknik direktör Fatih Terim’in de en güvendiği isimlerin başında gelen Bafetimbi Gomis, hocasıyla son dönemde sıkı da bir bağ kurdu.

Forma giymek istiyorum

G.Saray’da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan Fernando Reges futbol oynamayı çok özlediğini söyledi. Brezilyalı orta saha “Taraftarı çok özledim. Kendimi iyi hissediyorum. Futbolu ve takım arkadaşlarımı da çok özledim. Artık formamı giymek istiyorum. Takıma katkı vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Stres artık onlarda

Zor günler geçiren Bursaspor’u 5-0’la geçerek moral bulan Galatasaray’ın en mutlu isimlerinden biri de Martin Linnes. Sağ beki Mariano’ya kaptırmayan Norveçli futbolcu, Galatasaray olarak stresi üstlerinden attıklarını artık stres zamanının diğer rakiplerde olduğunu ifade etti.

2 Aslan tedavide

Galatasaray’da Bursaspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok ile Ryan Donk’un tetkikleri yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Sol ayak kapsülünde yırtık ve ayak kemiklerinde kontüzyon (ezilme) tespit edilen oyuncumuz Eren Derdiyok’un tedavisine başlanmıştır. Ryan Donk’un sol gözünde konjonktiva yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan ilk müdahalesinden sonra taburcu olan oyuncumuzun tedavisine ve takibine başlanmıştır” denildi. Donk’un dün yaptığı sosyal medya paylaşımlarımdan moralinin yüksek olduğu gözlendi.