Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in şampiyonluk adayı Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olarak ağır bir kayıp yaşadı. Turuncu-lacivertliler bu skorun ardından haftaya oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde büyük moral kaybetmiş oldu. Maça misafir ekip daha baskılı başlayan taraftı. İlk 20 dakikadan sonra oyunu dengeleyen Alanyaspor 32. dakikada öne geçti. Fernandes sol kanatta Attamah’dan sıyrılıp ceza sahası içine girdi, kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0. Golden sonra ev sahibi ekip üst üste pozisyonlarla rakip kaleyi abluka altına aldı. Başakşehir kalecisi Volkan Babacan bu dakikalarda yaptığı kurtarışlarla farkın açılmasını engelledi.



Bajic’ten teselli

İkinci yarıda Başakşehir’in baskısı vardı ama Alanyaspor tehlikeli hızlı ataklarla oluyordu. Misafir ekibin baskının arttığı dakikalarda Alanyaspor 66’da farkı 2’ye çıkardı. Taha Yalçıner’in kaleye şutu pas oldu, arka direkte topla buluşan Efecan Karaca altıpas içinde vuruşunu yaptı ve skoru 2-0’a getirdi. Bu golden 5 dakika sonra Efecan’a faul yapan Epureanu ikinci sarı kartını görünce Başakşehir 10 kişi kaldı. Fernandes’in 81. dakikadaki pasında Emre Akbaba farkı 3’e çıkaran golü attı. Bajic 84’te takımının teselli sayısını kaydetti ama maçın yıldızı Fernandes 88’de son sözü söyledi ve Medipol Başakşehir sezonun en ağır yenilgisini Alanya’da yaşadı: 4-1.

Avcı: Kötü oynadık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 4-1’lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, “Oyunun bütününe baktığınızda ne top bizdeyken ne de rakipteyken doğru oynayamadık. Alanyaspor kazandı, onları tebrik ediyoruz. Uzun zamandır bu kadar kötü oynamamıştık. Kalan 9 haftalık süreçte sonuna kadar zirveyi zorlamak istiyoruz” dedi.

Avlamayı seviyor

Mesut Bakkal sezonun ilk yarısında da Başakşehir’i avlamıştı. Alanyaspor’la çıktığı ikinci maçı da kazanan tecrübeli teknik adam, ligin ilk yarısında Gençlerbirliği’ni çalıştırdığı dönemde Başakşehir’e karşı 1-0’lık galibiyet sevinci yaşamıştı.



Sarıdan kızardılar

Alanyaspor-Başakşehir maçında 6 sarı, 2 de kırmızı kart çıktı. Misafir ekipte Epureanu 71. dakikada Emre Akbaba’yı indirince, Alanyaspor’da da Emre Akbaba son dakika yaptığı faulle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldılar.



Emre Beşiktaş’a yok!

Medipol Başakşehir hem 4-1’lik ağır yenilgiye, hem de Emre Belözoğlu’na üzüldü. Tecrübeli futbolcu uzatma dakikalarında ceza sahası içinde kendini yere atınca sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Belözoğlu haftaya Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

390

Alanyaspor’a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, ligde tam 390 gün sonra bir maçta dört gol yedi. En son 12 Şubat 2017’de Kasımpaşa’ya 4-0 kaybeden Başakşehir, o günden bu yana ağlarında hiç bu kadar gol görmemişti.