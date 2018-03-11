Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig lideri Barcelona, La Rosaleda Stadı'nda oynanan maçta 13 puanla ligin son sırasında yer alan Malaga'ya konuk oldu. Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, "Ciro" adını verdikleri oğlunun doğumu nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Katalan ekibi mücadelenin 15'inci dakikasında Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçerken, 28'inci dakikada Philippe Coutinho ise farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Malaga'dan Samuel Garcia Sanchez, 30'uncu dakikada Jordi Alba'ya yaptığı müdahalenin ardından gördüğü kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bıraktı. Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca karşılaşma, Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. La Liga'da yenilmezlik serisini sürdüren Barcelona, bu sonuçla puanını 72'ye yükseltirken, Malaga ise 13 puanda kaldı. Katalan ekibi, 14 Mart Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Chelsea ile karşılaşacak.