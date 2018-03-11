Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Sarıyer, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Amed Sportif ile karşılaşacak. Mücadele için Diyarbakır’a giden İstanbul ekibinin takım otobüsü, maça giderken taşlı saldırıya uğradı. Emniyet güçlerinin aldığı tedbirler altında stada giden Sarıyer ekibine yapılan saldırı sonrasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, güvenlik seviyesini yükseltirken, 500 emniyet birimini bu maçta görevlendirdi. Sarıyer, yoğun önlem altında stada ulaşırken, stadyum çevresi ve tribünlerde de olaylar devam etti.

Yöneticilere tehdit

Sarıyerli futbolcuların sahaya çıkmasının ardından küfürlü tezahürat yapılırken, protokol tribününde de sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Sarıyerli yöneticilerin protokol tribününe alınmadığı öğrenilirken, kimliği belirsiz bazı kişilerin, Sarıyer yöneticilerini tehdit ettiği öğrenildi.