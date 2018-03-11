Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 25. haftada Beşikaş Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek 50. puanla liderliğe ortak oldu. Medipol Başakşehir Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak hiç beklemediği sonuçla karşı karşıla kalarak zirve yarışında büyük bir darbe aldı. Bugün Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleriyle karşılaşacak ve puan durumu son görünümü alacak. İşte 25.hafta toplu maç sonuçları ve puan durumu.

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE CANLI MAÇ SONUÇLARI



25. HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLAR

CUMA

9 Mart 2018 20.00 : Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1

CUMARTESİ

13.30 : Sivasspor - Kasımpaşa 2 - 2

16.00 : Osmanlıspor - Bursaspor 2 - 1

19.00 : Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1 - 0

PAZAR

13.30 : Göztepe - Antalyaspor: 2-1

13.30 : Kayserispor - Kardemir Karabükspor: 3-2

16.00 : Yeni Malatyaspor 0-2 Fenerbahçe

19.00 : Galatasaray - Atiker Konyaspor

PAZARTESİ

20.00 : Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor











FUTBOL: TOPLU SONUÇ

TFF 2. ve 3. Lig'de 26. hafta maçları sona erdi

Futbolda TFF 2. ve 3. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları tamamlandı. TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz Grup ile TFF 3. Lig'deki 3 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer: 1-0

Afjet Afyonspor-Kocaeli Birlikspor: 1-0

Sivas Belediyespor-Bucaspor: 3-1

Tokatspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

Hatayspor-Menemen Belediyespor: 0-0

Mersin İdmanyurdu-Tuzlaspor: 0-5

Kastamonuspor 1966-Eyüpspor: 2-1

Beyaz Grup:

Kahramanmaraşspor-Bandırmaspor: 3-2

Şanlıurfaspor-Silivrispor: 3-0

Gümüşhanespor-BUGSAŞ Spor: 0-3

Zonguldak Kömürspor-Karşıyaka: 1-0

Konya Anadolu Selçukspor-Niğde Belediyespor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Sakaryaspor: 3-0

Altay-SBS İnşaat Kırklarelispor: 1-1

TFF 3. Lig

1. Grup:

Batman Petrolspor-Ofspor: 0-1

Çatalcaspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 1-0

Bayrampaşa-Çanakkale Dardanel: 3-2

Kemerspor 2003-Erzin Belediyespor: 4-1

Kozan Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor: 0-2

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

Orhangazi Belediyespor-12 Bingölspor: 1-1

2. Grup:

Yeni Orduspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-1

Pazarspor-Kırıkhanspor: 1-0

Muğlaspor-Anadolu Bağcılarspor: 1-2

Ergene Velimeşespor-Yeşil Bursa: 1-0

Gölcükspor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-1

3. Grup:

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 2-1

Cizrespor-Aydınspor 1923: 2-0

Ankara Adliyespor-Osmaniyespor: 2-0

Kızılcabölükspor-Tekirdağspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-2

Çorum Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 0-0