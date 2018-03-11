Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Udinese ile oynayacakları maçtan önce kamp yaptıkları odelin odasında ölü bulunan Davide Astori, Fiorentina-Benevento maçının 13. dakikasında anıldı.

İtalyan stoperin forma numarası olan 13. dakikada Fiorentinalı futbolcular topu taca atarken tüm stadyumdan alkış ve tezahürat sesleri yükseldi.

GOLDEN SONRA ASTORİ'YE SELAM GÖNDERDİ

Duygu dolu anların yaşandığı mücadelede Astori'nin defans hattındaki partneri Vitor Hugo da attığı golden sonra takım arkadaşının fotoğrafının basılı olduğu tişörtü selamladı.