Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içinde Buducnost’u deplasmanda mağlup ederek Eurocup’ta yarı finale yükselen David Blatt’ın takımında son çeyrekte maça ağırlığını koyan ABD’li oyuncu Scottie Wilbekin’in performansı takımının zorlu karşılaşmada galibiyete ulaşmasında kilit rol oynadı. Mücadelede Beşiktaş’ın düşük bir dış şut yüzdesiyle oynadığı ilk çeyrek 18-17’lik Darüşşafaka üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte rakibini top kaybına zorlayarak raydan çıkartan Beşiktaş 30-30 ile oyunu dengeye getirse de çeyreğin sonunda Johnson ve Wilbekin ile etkili olan Daçka, ilk yarıyı 38-32 önde tamamladı. Son bölüme 1 sayılık Darüşşafaka üstünlüğüyle girildi. Son bölüme Wilbekin’in etkili oyunuyla başlayan Daçka, Cummings’i de devreye sokunca farkı çift hanelere kadar çıkarırken Beşiktaş farkı kapatamayınca Daçka sahadan 74-67’lik üstünlükle ayrıldı. Diğer sonuçlar: Gaziantep-Büyükçekmece: 87-67, Anadolu Efes-Trabzonspor: 98-91, Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Doğuş: 69-74.