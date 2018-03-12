Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'den 2 milyon 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formayla tutulamıyor!

Geçen sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Fransız oyuncu, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte gollerine Türkiye'de devam ederek hem taraftarların gönlünü kazandı hem de transferde ne kadar doğru bir tercih olduğunu ispatladı.

SADECE JONAS'I GEÇEMEDİ

Galatasaray'da müthiş bir hava yakalayan ve son 3 maçta 8 gol atan Bafetimbi Gomis, Avrupa'daki meslektaşları arasında da önemli bir yer elde etti. Fransız yıldız, gol sayısında sadece Benficalı Jonas'ın gerisinde kaldı. Dünyanın tüm birinci ligleri dikkate alındığında Gomis attığı 25 golle, sadece 30 gole katkı yapan Benfica'nın yıldızı Jonas'ı sollayamadı.

MESSİ, RONALDO VE SUAREZ'İN ÖNÜNDE

Bu sezon attığı 25 golle sarı-kırmızılıların gol yükünü adeta tek başına sırtlayan Gomis, dünyanın en çok gol atan ikinci oyuncusu olurken, Messi, Ronaldo ve Suarez gibi yıldızları da geride bıraktı.

Dünyanın en çok gol atan oyuncuları listesinde Gomis'in yanı sıra iki tanıdık isim daha yer aldı. Avustralya temsilcisi Sydney FC forması giyen Bobo attığı 22 golle 9. sırada yer alırken, 18 gole imza atan Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz da ilk 20 içerisinde kendine yer buldu.

ALEX'İ GEÇMESİNE 4 GOL KALDI

Ayrıca Gomis'in, Süper Lig tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu olan Alex'i (28) geçmesine ise sadece 4 gol kaldı.

Dünyada gol krallığı yarışında oluşan tablo şöyle:

Jonas (Benfica) 31

Bafetimbi Gomis (Galatasaray) 25

Lionel Messi (Barcelona) 24

Edinson Cavani (Paris SG) 24

Harry Kane (Tottenham) 24

Mo Salah (Liverpool) 24

Ciro Immobile (Lazio) 24

Robert Lewandowski (B. Münih) 23

Bobo (Sydney FC)) 22

Sergio Agüero (Man. City 21

Luis Suarez (Barcelona) 21

Moussa Marega (Porto) 20

Neymar (Paris SG) 20

Bas Dost (Sporting) 20

Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 18

Burak Yılmaz (Trabzonspor) 18