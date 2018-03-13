Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jürgen Klopp’un takımının İngiltere Millî Takımı kadrosuna da çağrılan kaleci için 40 milyon sterlini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Philippe Coutinho’nun 160 milyon avroya Barcelona’ya transfer olmasıyla ekonomik olarak eli güçlenen Liverpool bu sezon kalede 19 maç Simon Mignolet ile 11 maç ise Loris Karius ile oynamıştı.