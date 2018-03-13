Jürgen Klopp’un takımının İngiltere Millî Takımı kadrosuna da çağrılan kaleci için 40 milyon sterlini gözden çıkardığı ileri sürüldü. Philippe Coutinho’nun 160 milyon avroya Barcelona’ya transfer olmasıyla ekonomik olarak eli güçlenen Liverpool bu sezon kalede 19 maç Simon Mignolet ile 11 maç ise Loris Karius ile oynamıştı.
Butland Liverpool’a
13.03.2018 - 08:33 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 08:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz basını, Premier Lig’de gelecek sezon şampiyonluk yaşamak isteyen Liverpool’un kaleci problemini Stoke City’nin 25 yaşındaki kalecisi Jack Butland ile çözmek istediğini iddia etti.
Etiketler : Jack Butland,
549900 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/549900.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
25
11
5
9
36
37
-1
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
25
9
6
10
35
39
-4
33
11
Kasımpaşa
25
8
7
10
39
43
-4
31
12
Bursaspor
25
8
6
11
33
35
-2
30
13
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
14
Gençlerbirliği
25
6
8
11
30
38
-8
26
15
Antalyaspor
25
6
7
12
28
45
-17
25
16
Osmanlıspor
25
6
6
13
34
45
-11
24
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
25
3
3
19
18
57
-39
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa - Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor - Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe - Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
27
15
7
5
54
32
22
52
2
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
3
Ümraniyespor
27
14
5
8
39
27
12
47
4
Altınordu
27
13
6
8
46
37
9
45
5
Gazişehir G.Ant
27
12
8
7
44
25
19
44
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
8
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
9
Elazığspor
27
10
8
9
35
31
4
38
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
27
9
7
11
37
38
-1
34
13
Adanaspor
27
9
6
12
30
42
-12
33
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
27
8
6
13
31
39
-8
30
17
Manisaspor
27
7
3
17
27
48
-21
15
18
Gaziantepspor
27
2
4
21
13
74
-61
7