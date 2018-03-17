Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

THY Euroleague’de haftanın en önemli maçında son şampiyon Fenerbahçe Doğuş sahasında lider CSKA Moskova’ya çok şanssız bir şekilde mağlup oldu. Kupanın iki favorisini buluşturan ve zirveyi yakından ilgilendiren maçta gülen taraf son saniye basketiyle kazanan CSKA Moskova oldu: 81-79. Temsilcimiz ilk çeyreği 25-23 geride kapatırken, soyunma odasına üstün giren taraf da CSKA oldu: 44-40. Üçüncü çeyrekte savunmada rakibine nefes aldırmayan sarı-lacivertiller son 10 dakikaya 4 sayılık avantajla girdi: 58-54.



De Colo üzdü

Final bölümüne hızlı başlayan CSKA 7-0’lık seriyle öne geçti: 61-58. Son anlar nefes kesiciydi. Sloukas’ın serbest atışları 11 saniye kala skoru eşitledi: 79-79. Maçta son sözü ise son saniyede sayıyı bulan De Colo söyledi ve CSKA sahadan 81-79’luk galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Rus ekibi 21. galibiyetini alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, 9. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 18 galibiyette kaldı. Play-off’a yükselmeyi geçen hafta garantileyen Fenerbahçe Doğuş evinde 13 galibiyet ile ilk 8 hesapları yapan Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Başkandan destek

Başkan Aziz Yıldırım, zorlu maçta takımını yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı sarı-lacivertli takımın bençinin arkasında takip eden Yıldırım’a kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, asbaşkanlar Ozan Balaban, Ahmet Önder Fırat eşlik etti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar biletleri tüketerek tribünleri tamamen doldurdu.

Alex de izledi

Fenerbahçe Doğuş ile Rus ekibi CSKA Moskova arasında oynanan maçı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza da izledi. Fenerbahçeli taraftarlar Alex’e büyük bir destek vererek, efsane futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.