Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da kongre kararı sonrası başkanlar düzeyinde atışmalar vardı. Mevcut başkan Muharrem Usta, herkesin yaptığı borcu temizlemesi çağrısı yaparken eski başkanlar Usta’ya cevap vermiş ve “borçlu çıkacağı” yönünde ifadeler kullanmıştı. Camianın efsanelerinden Özkan Sümer de konuştu. Tabloya geniş açıdan bakan Sümer kulübün sadece mali açıdan çok kritik problemler yaşamadığını sportif açıdan da çok kritik bir dönemde olduğunu ifade ederek “Büyük bir tatminsizlik ve güvensizlik var. Bunları gidermek Trabzonspor’un performans doğrultusundaki birinci ihtiyaçtır. Birini hal etmek ve çözmek yetmiyor. Bunları bir arada düşünüp çözmek gerekiyor. Mevcut şartlarda bu işin hiç kolay olmayacağı bilinmeli. Trabzonspor istenilen seviyeye çekmek istiyorsak, yönetim kalitesini yükseltmemiz gerekir. Aksi takdirde sığ önerilerle bu işlerin çözülmesine imkân yok” dedi. “Trabzonspor’u var eden ve büyük kılan en önemli etken kendi yerel imkânlarıyla ve kendi tarzıyla yöneltmiş olması ve bu yöndeki potansiyeli etkin kullanmış olmasıdır” diyen ve “Yeni doğuş Trabzon’a uygun olmalıdır” sözünün altını çizen Sümer “Artık kendi kişisel kavgalarımızı ve hesaplaşmalarımızı bir kenara iteceğiz. Trabzonspor’a yararlılık doğrultusunda bütün enerjimizi birleştireceğiz. Trabzonspor’a bir olumluluk olarak aktarmaya ve yansıtmaya çalışacağız. Hesaplaşma devam ettiği sürece başka bir çözüm üretmeye veya başak bir şeye ihtiyaç yok. Trabzonspor felakete tam manasıyla devam ediyor demektir. Bu durulmalı bu giderilmeli, bu da her şeyden önce bir bilinçli farkındalıkla gerçek bir fedakârlıkla çözülmesi gereken bir sorun” ifadelerini kullandı.