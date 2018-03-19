Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Fenerbahçe deplasmanına lider olarak çıkan Galatasaray, Kadıköy’den lider olarak geri döndü. Zorlu mücadelen galibiyet çıkmasa da değerli bir puan alındı. Sarı-kırmızılılar derbi gecesi tesislerinde coşkulu şekilde karşılandı. Takım, teknik heyet, yönetim, taraftarlar iyice şampiyonluk havasına girdi. Bitime 8 hafta kala liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray’da, teknik direktör Fatih Terim, hiç kayıp vermeden şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor. Daha önce Galatasaray’ın başında 6 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam bu sezonların hepsinin 26. haftasını da lider olarak kapatmıştı.



3 gün izin

Galatasaray ile Fatih Terim bir araya geldiğinde şampiyonluk ihtimali zaten çok yüksek. Ama 26. haftalar da lider olarak geçildiğinde bu ihtimal istatistiklere göre yüzde yüz oluyor. Galatasaray 1996-2000 arasındaki ve 2011-2013 arasında şampiyon olduğu sezonların 26. haftalarında da zirvedeydi. Takımda şu an müthiş bir kenetlenme oluşurken, futbolcular da şampiyonluk dışında bir şey düşünmüyor. Bu arada millî araya girilirken teknik direktör Fatih Terim de oyuncularına 3 gün izin verdi. Futbolcular çarşamba gününe kadar dinlenip, stres atacaklar. Sarı-kırmızılılar çarşamba 18.00’de top başı yapacaklar.



Zorlu maçları evinde

Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en büyük avantajlarından biri de zorlu maçları evinde oynanacak olması. Sarı-kırmızılılar son yıllarda yenmekte zorlandığı Trabzonspor’un yanı sıra şampiyonluk yarışındaki güçlü rakiplerinden Medipol Başakşehir ve Beşiktaş’ı evinde ağırlayacak. Galatasaray, bu sezon evinde çıktığı 13 iç saha maçında 12 galibiyet ve 1 beraberlik alıp, hiç yenilmedi.

Eski Muslera geri döndü!

Bu sezon kariyerindeki en çok eleştirilen sezonunu geçiren Muslera, Kadıköy’de yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Taffarel’in de gelişiyle ilk yarıya oranla performansında artış görülen Muslera, Tudor yönetimindeki 16 maçlık periyotta kalesinde 21 gole engel olamamıştı. Uruguaylı Terim idaresinde çıktığı 9 maçta ise sadece 7 gol yedi.

Ceza yoksa transfer var

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe maçının ardından şikâyet etmediğinin altına çizse de kadrolarının kısıtlığı olduğunu kabul etti. Daha önce de bazı sorunların sezon sonu çözüleceğini ifade eden tecrübeli teknik adam yaz ayında birçok mevkiye transfer yapılması gerektiğinin mesajını verdi. Nagatomo’nun bonservisini alma konusunda da sorulan bir soruya “UEFA’dan gelecek bir karar var. Takımda olmasını isterim “ diye cevaplayan Terim, “Transfer yasağı” gelmediği takdirde takımda yeni bir revizyona gitmeyi düşünüyor.

Taraftara teşekkür

Galatasaray taraftarı, takımlarını Kadıköy deplasmanında yalnız bırakmadı ve 90 dakika destek verdi. Kulüp yönetimi de resmî siteden sarı-kırmızılı taraftarlara özel bir teşekkür metni yayınladı. Taraftarların takımlarına olan desteğine övgüler düzülürken şampiyonluk inancı vurgulandı.



Neredesin Gomis?

Galatasaraylıların derbideki en büyük güvencesi olan Bafetimbi Gomis, başarılı performansını arattı. Çektiği 3 şutta da isabet kaydedemeyen Gomis 2 defa ofsaytta kaldı. Fenerbahçe maçı öncesi oynanan son 3 maçta 8 gol kaydeden Fransız yıldız derbiyi sessiz geçirdi.