Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta yeni sezon için düşünülen gençleştirme projesi için şimdiden harekete geçildi. Süper Lig’in 29,4 ortalama ile Başakşehir’den sonra en yaşlı takımı olan Beşiktaş, bunun sıkıntısını bu sezon üç kulvarda da mücadele etmesi sebebiyle sıkça yaşadı. Sakatlıkların yanı sıra, çoğu maçın sonlarına doğru takımın kondisyonunun da düştüğü gözlendi. Bazı dönemlerde de sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle Atiba, Pepe, Quaresma, Babel gibi oyuncuların sırtına fazla yük binince de takım yıpranmış oldu. Takımın şampiyonluk yarışında geriye düşmesi de kaçınılmaz oldu. Bu durumu göz ardı etmeyen yönetim harekete geçmiş durumda. Amaç geleceğin Beşiktaş’ını kurmak. Bu doğrultuda takımın geleceği olacak oyuncuların kadroya katılması sağlanacak.



Üç isim radarda

Yönetim bunu yaparken dengelerin de bozulmamasını sağlayacak. Genç yıldız adaylarının gelişimine katkıda bulunması adına Pepe ve Quaresma gibi isimlerin takımda kalması sağlanacak. Gençleştirme operasyonu kapsamında sezon sonunda ayrılacak isimler de yavaş yavaş netleşiyor. İngiltere’ye gitmek isteyen Dusko Tosic, bu sezon kondisyon anlamında sıkıntı yaşayan Atiba ile gol yollarında bekleneni vermeyen Love ve Negredo’ya gelen teklifler değerlendirilecek. Yerli genç yıldızlara yönelecek olan Beşiktaş’ta yönetimin transferdeki gözdeleri ise Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür. Avrupa’dan da teklifler alan Trabzonspor’un yıldızları için kolları sıvayan yöneticilerin, futbolcu + para teklifiyle bu transferleri bitirmek istediği öğrenildi. Öte yandan Başakşehir’in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki golcü Muhammet Arslantaş’ın da listede olduğu belirtildi.

Fener’den daha iyiyiz

Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, şampiyonluk yarışı ve eski takımı F.Bahçe hakkında çarpıcı konuştu. “8 maçı kazanırsak şampiyon oluruz” diyen Lens, en zor maçlarını Galatasaray’la oynayacakları belirterek, “O maç düğümü çözebilir. Kesinlikle kazanmamız gerekiyor çünkü doğrudan şampiyonluk yolundaki rakibimizle oynayacağız. Oradan galibiyetle dönmemiz şart” diye konuştu. Son haftalardaki performansı hakkında da görüşlerini belirten Lens, “Quaresma veya Babel’in yedeği değilim, burada sıralama yok. Doğrusunu söylemek gerekirse istenilen seviyede değilim. En kısa sürede beklentilere karşılık vermek istiyorum. Fenerbahçe’den daha iyi takımız. Derbide yaşananlar abartılıyor” ifadelerini kullandı.