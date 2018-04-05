Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anfield Stadyumu'nda iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Mohamed Salah ile 1-0 öne geçti. Manchester City bu golün şokunu atlatamadan 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla da Liverpool soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca Liverpool sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.