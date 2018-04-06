Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da sezonun en flaş isimlerinden olan sağ bek Mariano Filho, şampiyonluk yarışı ve takımda oluşan havayı anlattı. Trabzonspor maçına damga vuran Mariano, ilk golün gelişimini anlatırken “Her şey çok çabuk gelişti. Sarı-kırmızı formayı gördüm kim olduğunu görmedim. Sadece sarı-kırmızı formaya bir pas atmak istedim ve Feghouli oradaydı” ifadelerini kullandı. Şampiyonluk yarışını değerlendiren Mariano “Ne kadar önemli bir sürece girdiğimizin farkındayız. Maç maç bakıyoruz. Türkiye’de ilk senem. İlk senemde böyle bir şampiyonluk yarışının içinde olmamız güzel. Şimdi önümüzde 7 hafta ve dört şampiyonluk adayı var. Biz bir adım daha öndeyiz. Her maç çok önemli. Adım adım mutlu sona ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Linnes ile aramız iyi

Martin Linnes ile olan forma rekabeti hakkında da konuşan tecrübeli oyuncu “Martin ile aramıza çok güzel bir rekabet var. İkimizin de ortak amacı Galatasaray formasını en iyi şekilde terletip başarılı bir şekilde mücadele etmek. Performansımızın artmasında birbirimizin payı var. Sadece ikimizin değil bütün takımın, hocamızın, yardımcılarının payı var. Bunların hepsi bir araya gelince ikimizin de performansı otomatik olarak artıyor” ifadelerini kullandı.

Donk neşe saçıyor

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarının sürdüğü dünkü antrenmanda da futbolcuların arkadaşlık seviyelerinin ileri düzeye taşındığı gözlenirken, uzun süredir rastlanmayan şakalaşmalar da gerçekleşti. Özellikle Terim’in gelmesiyle hayata dönen Ryan Donk en büyük neşe kaynaklarından biri. Antrenman sonunda hem Fernando ile hem de Yasin ile güreşe tutuşan Hollandalı futbolcunun esprileri takım arkadaşlarını tebessüm ettirdi.

Gomis hırs küpü

Galatasaray’ın yıldızı Bafétimbi Gomis, gollerine antrenmanda da devam ediyor. Dünkü taktik çalışmada da harika bir gol kaydeden Fransız yıldız, takımdan ayrı olarak da Feghouli ile koşu çalışması yaptı. Gomis, dün âdeta gollerine devam edeceğinin sinyalini verdi.

Terim'in huzur bahçesi

İlk yarıdaki Yeni Malatya mağlubiyetinin ardından Galatasaray camiasını keder kaplanmış “Mutlu günler bu sezonda mı gelmeyecek” hissiyatı hâkim olmuştu. Fatih Terim’in gelmesiyle kışı bahara dönen sarı-kırmızılılar şu an adeta neşe saçıyor. Tesislerde herkesin yüzü gülerken Florya adeta Terim’in huzur bahçesine döndü. Birçok futbolcunun baba gibi gördüğü tecrübeli teknik adam babacan tavırlarıyla, huzur ve takımdaşlık aşılamaya devam ediyor.

Sinan’dan müthiş gol

Galatasaray takımı dünkü antrenmanda sınırlı alanda çift kale çalışması gerçekleştirirken, oyunun yıldızlarından biri Sinan Gümüş oldu. Terim’in çok şeyler beklediği 24 yaşındaki futbolcu kaleye uzak mesafeden harika bir plaseyle fileleri sarsarken, bu gol idmanı sonlandırmış oldu.

Forma için savaş

Trabzonspor karşılaşmasında cezası sebebiyle forma giyemeyen Fernando Reges, Gençlerbirliği maçı öncesi tekrar 11’deki yerini almayı hedefliyor. Kaptan Selçuk İnan ve Ryan Donk’la sıkı bir rekabet içerisinde olan sambacının hırsı teknik direktör Fatih Terim’i mutlu ediyor.

Karar haziranda

G.Saray’ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararının haziran ayında açıklanmasının planlandığı bildirildi. Bir UEFA medya yetkilisi “Nisan ve mayıs aylarında konuyla ilgili toplantılar düzenlenecek. Bu toplantılarda Galatasaray’ın mali durumu tekrar ele alınacak kulüp yetkilileri de toplantıya katılabilir” bilgisini verdi.

Moral yemeği yediler

Galatasaray’da başta Fatih Terim olmak üzere teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları dünkü idmanın ardından hep birlikte öğle yemeği yedi. Yönetici Abdurrahim Albayrak da düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğine katılırken neşeli dakikalar yaşandı.