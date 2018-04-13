Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Maltepe Şubesi’nin düzenlediği etkinlikte 26-27 Mayıs veya 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul için önemli açıklamalar yaptı. “Kongreyi statta yapacağız. Bu Fenerbahçe’nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır” diyen Yıldırım, “Çünkü Ülker Arena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla” şeklinde konuştu. Kongreye 26 bin 500 kişiden fazla katılım beklenirken Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 20 bin kişinin oy kullanacağını açıklamıştı.

20 yıl şerefimdir

“20 yılın hesabını yaptığımda şunu görüyorum, 20 yıl benim için bir şereftir, onurdur. Aileme bırakabileceğim en büyük şeydir” diyen Yıldırım, “2001 yılında ailem benden başkanlığı bırakmamı istedi. Kızım mezun oldu, mezuniyet törenine gidemedim. Çünkü Samsun’a şampiyonluk maçına gittim. Kızım bana ‘Sen bizi mi çok seviyorsun Fenerbahçe’yi mi’ dedi. Bırakmamam için taraftarlar yürüdü, baskılar oldu. Ben de devam ettim” şeklinde konuştu.

3 Temmuz ve endişe!

Yıldırım, “3 Temmuz’da bir deprem yaşandı. 3 Temmuz’daki direniş, 15 Temmuz’da tüm vatandaşlarımıza örnek oldu ve sokağa döküldüler. Yargıtay kararı hâlâ sonuçlanmadı. Ne olacağını bilmiyoruz. Biz endişeliyiz ve rahat değilim. Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak” derken, “Bu mücadeleyi başlatmak ve sonraki arkadaşlara devam ettirmek için son kez bir dönem daha adayım” vurgusu yaptı.

Önemli bir isim geliyor

Yıldırım şöyle devam etti: Altyapıya önem vereceğiz. Türkiye çapında araştırma yaptırdım. Fenerbahçelilere sorulan soruların cevaplarında, en çok ön plana çıkan konu altyapı idi. Oran %25,4. Altyapı için Avrupa’nın çok önemli bir ismiyle anlaştık, altyapıyı ona ve ekibine emanet edeceğiz. Her branşta şampiyon olacak, 2007’deki gibi bir yapıyı tekrar oluşturacağız. Ali (Koç) Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz’daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir...