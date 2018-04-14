Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş deplasmanda Akhisar’ı kolayca devirdi, Galatasaray-Başakşehir maçını beklemeye geçti. Siyah-beyazlılar böylece ligde üst üste 3. galibiyetini alarak şampiyonluk yolunda bir önemli engeli daha kayıpsız atlattı. Maça fırtına gibi başlayan Şenol Güneş’in öğrencileri daha dakika 20’yi gösterdiğinde Babel ve Negredo’nun golleriyle 2-0 öndeydi bile. Ev sahibi ekip, Muğdat, Soner, Olcan ve Lopes gibi önemli oyuncularının eksikliğini fazlasıyla hissediyordu. Yine de Seleznov ve Mustafa Yumlu ile iki net pozisyon yakalayan Akhisarspor bu fırsatları değerlendiremedi. Maçın ilk bölümlerinde gelen gollerden sonra oyunu rölantiye alan Beşiktaş devrenin son 10 dakikasını kendi yarı sahasında kabul etti ve rakibinin ataklarını savuşturmayı başararak soyunma odasına 2-0 önde girdi. Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki iki isabetli şutunun ikisinin de golle sonuçlanması dikkat çekti.



En rahat maç

İlk yarının 3. dakikasında olduğu gibi ikinci devrenin başında da yine aynı isim sahneye çıktı. Deplasman golcüsü Babel bir daha ceza sahası dışından fileleri havalandırarak skoru 3-0’a getirdi. Quaresma 52’de Ömer’den kaptığı topla ceza sahasına girdi, ardından kaleciyi de geçti ama vuruşu direkte patladı. Larsson 56’da maçın net pozisyonu yakaladı. İsveçli forvet kaleciyle karşı karşıya kaldı ama topu dışarı attı. Sezonun en rahat karşılaşmalarından birini çıkaran Beşiktaş’ta ilk oyuncu değişikliği 76’da gerçekleşti ve Talisca’nın yerine Tolgay Arslan oyuna girdi. Hemen ardından da Negredo yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı. Kalan sürede skor değişmedi ve Beşiktaş mücadeleden 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. İkili averaj üstünlüğü sadece son haftanın ardından puan tablosuna yansıyacağı için Beşiktaş maç fazlasıyla Başakşehir’le aynı puanda olmasına rağmen liderliğe yükseldi.

Babel klasiği

Babel uzaktan avlamayı seviyor! Siyah-beyazlılar gizli golcüsü olan Hollandalı dün Akhisar deplasmanında daha maçın 3. dakikasında uzaktan ağları havalandırdı. Aynı Babel, 47’de de benzer şekilde ikinci golünü attı. Siyah-beyazlıların ilk golünde dikkat çekici detay ise gol öncesinde Fabri ve Negredo dışındaki tüm Kartalların topa dokunmasıydı. Toplam 12 gole ulaşıp Talisca’yı yakalayan ve 12 golün 8’ini deplasmanlarda kaydeden Babel maç sonunda “Ben zaten Ajax’ta 17 yaşında forvet oynuyordum. Sonra sol kanada döndüm. Her zaman forvet oynama isteğim vardı. Forvetin neler yapması gerektiğini biliyorum” dedi.

Rakipler takılacaktır

Negredo kaçırdığı gollerle çok ön planda görünüyor gibi ancak rakamlar öyle demiyor. Kara Kartal’ın deplasmanda attığı son 6 golün 5’inde İspanyol forvetin direkt katkısı var (2 gol 3 asist). Dün de ilk bulduğu fırsatı golle sonuçlandıran Negredo hem kendi performansını hem de şampiyonluk şanslarını yorumladı. İspanyol forvet “İnişli çıkışlı bir süreçten geçtim. Oynadığım ya da gol atamadığım maçlar da oldu. Burada en önemli olan takımın 3 puanla ayrılıyor olması. Kendi işimize odaklanmamız lazım. Tabii ki şu anda kendi ipimizi kendimiz kesemiyoruz. Diğer takımlara bağlıyız ama biz kazanırsan muhakkak onlar da takılacaktır” ifadesini kullandı.