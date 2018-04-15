Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kritik mücadelede Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir'le ilgili olarak çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir tribünlerinin dolması lazım" ifadelerini kullandı.

BAŞAKŞEHİR TRİBÜNLERİNİN BOŞ OLMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Abdullah Avcı yönetiminde Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'le ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çağrı geldi. AK Parti'nin Başakşehir 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir'in tribünlerinin boş olmasına tepki gösterdi.

"TRİBÜNLERİ BOŞ GÖRÜRSEM OLMAZ"

Kulübün başarılarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz, tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bakın, aniden bir sürpriz yaparım, Başakşehir'in bir maçına gelirim... Tribünleri boş görürsem olmaz" ifadelerini kullandı.