Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında mağlup olarak zirveyi Başakşehir’e kaptırmıştı. Bitime 6 hafta kala final niteliğinde bir maç oynandı dün Türk Telekom Stadyumu’nda... Sarı-kırmızılıların galip gelmekten başka çaresi yoktu evine lider gelen rakibi karşısında. Fatih Terim iki sürprizle takımı sahaya sürerken, sarı-kırmızılılar maça seyircinin de müthiş desteğiyle çok baskılı başladı. 4’te Rodrigues sağ çaprazdan kaleyi görüp sert vurdu ama Volkan’ı geçemedi. Galatasaray yoğun presle topa sahip olsa da ilerleyen bölümde Başakşehir savunmasını açamadı. 20. dakikadan sonra oyuna denge gelirken, 38’de Başakşehir tehlikeli bir noktadan kazandığı serbest vuruştan sonuç alamadı. Emre Belözoğlu’nun 18 üzerindeki frikiği sağdan dışarı çıktı. Fatih Terim’in öğrencileri ilk yarının son bölümünde gole yaklaştı. 43’te Feghouli sağdan ortaladı Gomis dokundu, savunmadan seken top kornere çıktı.



Mariano öyle vurdu ki

İkinci yarıya iki takım da dengeli başladı. 51’de hızlı gelişen Başakşehir atağında Emre Belözoğlu ceza sahası içinde topla buluştu. Tecrübeli oyuncunun sol çaprazdan yaptığı vuruş Muslera’da kaldı. 53’te sol kanattan içeri kat eden Rodrigues, yine sert vurdu fakat Volkan Babacan topu kurtarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar 55’ten sonra vites artırdı. 60’ta Mariano sağdan Feghouli ile verkaça girdi. Kaleyi karşısına alan sambacı sol ayağıyla ceza sahası dışından topu sol 90’a nişanladı ve âdeta stat yıkıldı: 1-0. Mücadelenin son 20 dakikası heyecan dozu daha da arttı. Fernando’nun yerine oyuna giren Tolga, 77’de Başakşehir savunmasını hazırlıksız yakaladı ve hemen solundaki Gomis’le oynadı. Fransız yıldız, kaleciyi geçemedi. Uzatmadaki Belhanda’nın kornerinde Adebayor topu kendi kalesine gönderdi. Aslan liderliğini ilan etti: 2-0.