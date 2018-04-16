Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saraylı futbolcular, maçın ardından sahada büyük sevinç yaşadı. Hakem Umut Meler’in bitiş düdüğü ile birlikte birbirlerine sarılarak galibiyeti kutlayan oyuncular, ardından taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmayarak tribünlere gitti. Futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaparak galibiyeti kutladı. Verilen mesajlar da coşku doluydu. İşte o açıklamalar:



Şampiyonluğun yapı taşı

Donk: Mariano’nun sol ayağı iyi değil diye biliyorum. Taraftarın önünde sol ayağının da iyi olduğunu gösterdi. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı ve bunu başardık, mutluyum. Şampiyonluk mesajını herkese verdik. Her maç final havasında olacak...

Belhanda: İyi bir maç oynadık. Şampiyonluk için önemli bir yapı taşıydı. Mariano’yu ve bize destek veren taraftarımızı tebrik ediyorum. Mutlu sona doğru ilerliyoruz...

Muslera: Bugün olmazsa olmazımız 3 puandı. Oynadığı oyunla da tam anlamıyla bunu hak eden bir Galatasaray sahada vardı. Tekrardan lider olduğumuz için çok mutluyuz. Taraftar muhteşemdi. Umarım sezon sonunda onları daha da mutlu ederiz...



Ben attım Adebayor’a yazdılar!

Serdar Aziz: Önemli bir maçtı. Geçen hafta kaybetmeseydik daha iyi olacaktı. Golümü attım, Adebayor’a yazmışlar ama olsun, yine de çok şükür ki kazandık. Bundan sonra her maçı kazanmak istiyoruz”

Abdurrahim Albayrak: Başakşehir’i Allah’ın izniyle yeneceğiz ve lider olacağız dedik, lider olduk. Başta Fatih Hoca’mıza, teknik heyetimize ve futbolcu kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Biz bu yola baş koyduk. Muhteşem bir futbolla da kazandık...