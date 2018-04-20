Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbinin yarıda kalmasının ardından şimdi nasıl bir karar verilecek? TFF Yönetim Kurulu kısa bir süre içerisinde toplanarak kararını verecek ve önlerinde iki seçenek bulunuyor. İlk seçenek, Fenerbahçe’nin hükmen yenik sayılması ve Beşiktaş’ın otomatik olarak finale yükselmesi. İkinci seçenek ise maçın kaldığı yerden aynı skorla devam etmesi olacak. Hükmen konusu Futbol Müsabaka Talimatı’nın 19 maddesinde düzenleniyor. “Müsabakanın hakemi seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi imkanının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder” denilen madde sonrası, “Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir” ifadesi yer alıyor. İleriki fıkralarda ise, “TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına karar verebilir” ifadeleri de var.

Kadıköy kapanacak

Öte yandan Spor Hukuku Uzmanı Avukat Alpay Köse de konuyla ilgili olarak, “Bunun 2 türlü sonucu çıkacak. Birincisi disiplin soruşturması sonucunda cezalar çıkacak. Saha kapama, maç sonucu ve oyunculara cezalar çıkacak. Buna TFF karar verecek. Diğer taraftan ise 6222 kapsamında adli cezalar verecek. Delillere bakılarak cezalar kesilecek” şeklinde konuşurken, “Bu tür olaylarda ev sahibi takım aleyhine genelde kararlar verilir. Kararın Beşiktaş lehine tescil edilmesi gerekir. Çünkü olayların sorumlusu ev sahibi takımdır ve maçı tehir ettiyseniz bu şekilde karar almanız gerekir” ifadelerini kullandı.

Güneş’i ambulansa binerken yumruklamaya çalıştılar

Yaşanan olaylarla ilgili olarak BJK TV Genel Müdürü Bülent Ülgen, “Şenol Güneş’i ambulansa binerken tekmelemeye ve yumruklamaya çalışmışlar. Futbolcularımızı öldürmeye kalktınız. En ağır şekilde yargılanmalı ve cezasını çekmelisiniz. Yazıklar olsun” ifadelerine yer verdi.

Karar haftaya

Türkiye Futbol Federasyonunun, haftaya toplanarak yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını vermesi bekleniyor.

Galatasaray maçı tehlikede

Pepe, direkt kırmızı kart gördüğü için 2 maç ceza alması halinde 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sahada olamayacak. Tecrübeli savunmacı, 2014 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk defa bir resmî maçta kırmızı kart gördü. Portekizli futbolcunun kulüp kariyerindeki son kırmızı kartı ise Real Madrid formasıyla 2011/12 sezonundaki Sevilla maçındaydı.