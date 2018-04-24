Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılılar, Alanya deplasmanından 3 puan çıkarırken, lehine tartışmalı bir ofsayt pozisyonu çok konuşulmuştu. Mustafa Cengiz bu tartışmalara ince göndermelerde bulundu. Cengiz “Biz 23 Nisan'dan önce Alanya'da bir şenlik başlattık. Bunun adı da uzun yıllardan bu yana ilk defa Galatasaray lehine verilmiş tartışmalı bir pozisyonu tartışma şenlikleriydi. Tartışmalı bir pozisyon doğdu. İlk defa da Galatasaray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor. Demek ki Galatasaray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı ” ifadelerini kullandı.



Son düdüğe kadar...

Bu şenliğin güzel olduğunu ve tartışmaların devam etmesi gerektiğini dile getiren Cengiz “Ben bu duruma gülümsüyorum. Hakaret, küfür, ağşağılama olmadıkça devam etmesini diliyorum. Fakat lütfen geometrik ‘piero’ya da bakmalarını rica ediyorum” sözlerini kullanan Mustafa Cengiz, şampiyonluk yorumu da yaptı. Galatasaray Başkanı, “Futbol istatistik dışı bir oyun, son düdüğe kadar şampiyonluğu kutlamam. Eşitlik adalet ve dürüstlük içerisinde şampiyonluğun Galatasaray’a nasip olmasını dilerim. Son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamam” diye konuştu.

Boş atmıyor!

Galatasaray’da gol krallığına adım adım yürüyen Bafétimbi Gomis, şu ana kadar çıktığı 29 lig maçının 17’sinde gol atmayı başardı. 27 gole ulaşan Fransız yıldızın skor ürettiği 17 maçta; Cimbom 15 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Galatasaray bu maçlarda sadece Başakşehir’e mağlup olurken, Antalya ile de berabere kaldı. Attığı maçlarda takımının kazanma yüzdesinin bilincinde olan tecrübeli golcü Beşiktaş maçına kilitlenmiş durumda.

Maicon kim göster!

Akhisar maçındaki kötü performansıyla şimşekleri üzerine çeken ve gördüğü kırmızı kart sonrası ağlayan Maicon, derbide Fatih Terim’in sarılacağı isimlerden biri olacak. Son dönemde kulübeye çekilen Brezilyalı, Serdar Aziz’in kart cezası sebebiyle savunmanın göbeğinde Denayer ile birlikte forma giyecek. “Onu kaybetmek istemiyorum” diyen Terim, 29 yaşındaki futbolcuya “Kaliteni biliyoruz. Derbide Maicon’un kim olduğunu herkese göstereceksin” sözleriyle moral depoladı. Maicon, bu sezon Denayer ile birlikte oynadığı maçlarda sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi gördü, 19 puan kaybetti.

Sinan’ın sırrı ailesi

Son haftalarda yıldızı parlayan Sinan Gümüş, özel hayatına çok dikkat ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun başarısında ailesinin çok büyük payı var. Almanya’da yaşayan annesi, babası ve ablası İstanbul’a mekik dokuyup Sinan’ı bir an olsun yalnız bırakmıyor.



Özbek’e destek çıktı

Başkan adaylığından çekilen Cemal Özgörkey, Dursun Özbek ile görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Özgörkey, “Geniş tabanlı bir koalisyona, güçlü bir yönetime ihtiyaç var. Tecrübeli, iş yapacak bir yönetim oluşturulursa görev almaya hazırım” dedi.



Dikkatleri çekilecek

Galatasaray’da Beşiktaş maçı hazırlıklarına bugün start verilecek. Fatih Terim, özellikle Belhanda ve Feghouli’yi hizaya çekecek. İki ismin Alanya’daki performanslarına kızan Terim, Beşiktaş maçına kadar bu futbolcuları yakın markaja alacak.