Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynananan karşılaşmada ilginç bir görüntüye rastlandı.

Tivibuspor'dan naklen yayınlanan maçın özellikle ikinci yarısında Bayern Münih'te Ribery, birçok gol pozisyona girmesine rağmen Real Madrid kalecisi Navas'ı geçemedi.

MİNİ POSTER DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Bayern Münih - Real Madrid maçında Ribery'nin kaçırdığı bir pozisyon sonrasında üzüntü yaşadığı anda, tribünde Galatasaraylı bir taraftar göründü. Tivibuspor objektiflerine takılan Galatasaray taraftarının elinde Ribery'nin Galatasaray formalı mini bir posteri yer alıyordu.