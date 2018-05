Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Siyah Çoraplılar Projesi’nin duyurulmasından hemen Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner’le kapsamlı bir röportaj gerçekleştirmiştik. Müjdat Hoca “Ancak Aziz Yıldırım gibi bir reis yapar” dediği 3 Temmuz Akademisi’ni anlatırken gözleri parlıyordu. Peki nedir bu 3 Temmuz Akademisi? İşte bütün detaylarıyla Müjdat Kaptan’ın ağzından Fenerbahçe’nin gelecek planı….



En iyileri araştırdık

Aziz Yıldırım, Türkiye’de altyapıyı en iyi bilen başkandır. Onun isteği doğrultusunda Real Madrid, Juventus, Milan ve Manchester City gibi kulüplerin altyapısını örnek alarak bir proje hazırladık. Bir akademi kurulacak. Antrenman tesisi ve okul aynı yerde olacak. Millî Eğitim müfredatına bağlı eğitim vereceğiz. Dersler idmanlar bir arada uyumlu bir şekilde ilerleyecek. Futbolcularımızın mevcut düzende beden eğitimi dersi almasına da karşıyım. Haftada iki saat neden beden eğitimi ile vakti alınıyor bu çocukların bunlar zaten sporcu. Ayrıca müzik ve resim dersleri de futbolcular için anlamsız. Bu çocuklar ressam olacaksa zaten futbol oynamaz. Yüzde 80’i millî sporcu olan bir grup takla atamayacak mı yani? Benim lisemde bunlar olmaz. Resim seven de güzel sanatlar lisesine gitsin.



Futbolcu olmasa da…

Okulda eğitim alan her çocuk futbolcu olamayabilir. Ama en az 10 sene yatırım yaptığımız çocukları kaybetmek gibi bir düşüncemiz yok. Belki futbolcu olamaz ama, tercüman olur, menajer olur, avukat olur, fizyoterapist olur. Amacımız Fenerbahçe için yetiştirdiğimiz çocukları Fenerbahçe bünyesinde tutmak olacak. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim bir oyun sistemimiz, oyun planımız olmasından yanayız. Başkanımızla bunu her zaman konuşuyoruz. Burada önemli olan nokta şu altyapı takımı 3-5-2 oynuyorsa A takıma gelen hoca 3-5-2’nin dışına çıkmayacak. Bunu yapacağız. Fenerbahçe modeli oturacak.

Bir tek Aykut bizimle görüştü

Görevde olduğu süre boyunca A Takım’ı 4 farklı teknik adamın çalıştırdığını söyleyen Müjdat Yetkiner “İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dirk Advocaat ve Aykut Kocaman dönemlerinde buradaydım. Ama sadece Aykut Hoca bizimle iletişim kurdu” dedi.

A Takıma 10 oyuncu verdik

Bolu maçı sonrası alt yapıya yönelik eleştirilere karşı çıkan Müjdat Yetkiner “Ben 3 yıldır bu görevdeyim. A takıma 10’dan fazla oyuncu verdik” derken “Türkiye liglerinde de 100’e yakın oyuncumuz var” ifadesini kullandı. Yetkiner “A takımda son karar Aykut Hoca’nındır. Ben gönderdiğimiz oyunculara kızıyorum formayı kapamadıkları için” diye konuştu.



Yeni bir yıldız doğuyor

Altyapının başarısız olduğu iddialarını asla kabul etmediğini belirten Müjdat Yetkiner “A takıma en çok oyuncu gönderen altyapı antrenörü benim” derken, “Bunun yanında üç de Türkiye şampiyonluğumuz var” açıklaması yaptı. Müjdat Hoca, sözleşme imzalayacakları 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ın da büyük bir kabiliyet olduğunu dile getirdi.



Oğluma bile torpil yapmadım

Futbolda torpil olmayacağını söyleyen Müjdat Yetkiner “Olsa kendi oğluma yapardım” çıkışıyla dikkat çekti. “Benim oğlum Fenerbahçe altyapısında kaptanlık yaptı ama benim kaptanım Cemil Turan kadroda istemeyince gitti” dedi. Yetkiner “Bazen yöneticilerimiz denememiz için birkaç oyuncu yollar. Yeterli değilse yollarız” açıklaması yaptı.