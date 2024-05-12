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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan gayrimenkul açılımı: Tek tek geri alacağız!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan gayrimenkul açılımı: Tek tek geri alacağız!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kulübe ait olan binaların ve tesislerin geri kazanma harekâtına başladıklarını belirten siyah beyazlıların patronu Hasan Arat, “Artık kimse Beşiktaş’ın üzerinden nemalanamayacak” dedi

MURAT TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün tüzük tadili ile ilgili olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.  Yeni tüzük sayesinde gayrimenkul konusunda yeni bir döneme gireceklerini belirten Arat, “Eski tüzükte Akaretler’i 2044’e kadar, Fulya’yı 25 yıllığına kiralıyorlardı. ‘Yönetim kurulu 10 yıldan fazla kiralama yapamaz’ diyoruz bu tüzükte. Fulya’da Aşçıoğlu’na tahliye davası açtık. Binanın üzerindeki Aşçıoğlu yazısı tamamen kalktı. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak, haksızlığa son verecek. Kira artırımı istemiyoruz, ‘Binayı komple Beşiktaş’a devredeceksiniz’ diyoruz” dedi.

GRUPLAŞMAYA SON

Beşiktaş Belediye Başkanı’yla konuştuğunu ve bugün 1903 Mehmet Üstünkaya tesislerinin boşaltılacağını söyleyen Başkan Arat, “Ekrem İmamoğlu’yla da konuştuk, Çilekli’yi devralacağız. Bunların hepsini tek tek yapacağız. Uzun süreli kiralamalarda beş yılda bir yeniden değerleme şartı getiriliyor, denetimin gücü artırılıyor” dedi. Ayrıca Denetim Kurulunun sunduğu raporda 5.700’ün üzerinde üyenin farklı şekilde kaydedildiğini açıklayan Arat, “Hepsi tespit edildi. Disiplin Kurulu gerekli işleri yapacak. Bu kulüpten elinizi çekin. Beşiktaş’ta bu tip hâkimiyet bitmiştir. Artık kimse gruplardan medet ummasın” diye konuştu.

YANAĞIMIZI OKŞATMADIK!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in deprem bölgesinde yaptığı açıklamalara Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan sert cevap geldi. Arat, “Kalkıp da haddini bilmeden Beşiktaş’a dilini uzatanlar, çok ağır taşın altında kalırlar, dikkat etsinler. Beşiktaşlı bölgeye gitmiş, çocukların başını yanağını okşamıştır. Kendi yanağını okşatmamıştır” dedi. 

OLİMPİYAT STADI'NA ONAY

Trabzonspor’un, Türkiye Kupası finali için Atatürk Olimpiyat Stadı’nı önermesi hakkında görüş belirten Hasan Arat, “Sayın Büyükekşi beni arayıp nereyi düşündüğümü sordu. Atatürk Olimpiyat Stadı, millî bir stattır. Beşiktaş da bu teklifi getirecekti. Bu stadyumda maçın oynanması halkımızı rahatlatacaktır” dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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