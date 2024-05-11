Ertuğrul Sağlam geri döndü! Hedefi şampiyon yapmak

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollarını ayırdı. Marmara ekibinin, Ertuğrul Sağlam ile anlaştığı iddia edildi.

Trendyol 1 Lig'in son haftasında Sakaryasapor'a 2-0 mağlup olan Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan, kulüp başkanı Recep Durul, “Evet, yoları ayırdık. Yeni hocamız yarına kadar belli olacak” dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada ise, “Yönetim kurulumuz Sakaryaspor maçı sonrası acil toplanmış olup teknik direktörümüz Mustafa Gürsel ile yollarımızı ayırma kararı alınmıştır” denildi.

ERTUĞRUL SAĞLAM İLE ANLAŞILDI

Ajansspor'un haberine göre, Mustafa Gürsel ile yollarını ayıran Kocaelispor'da teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya varıldı.