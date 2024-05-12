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Real Madrid'de adından söz ettiren Arda Güler'den Fenerbahçelileri duygulandıracak hareket!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Real Madrid&#039;de adından söz ettiren Arda Güler&#039;den Fenerbahçelileri duygulandıracak hareket!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler, takımının Granada ile oynadığı karşılaşmada ağları havalandırmayı başardı. Karşılaşmanın 45+2. dakikasında Güler, Real Madrid'i 2-0 öne geçirdi. Golün sonrasında yaptığı gol sevinci ile takım arkadaşlarını mutlu ederken, Fenerbahçe soyunma odasında yaptığı konuşma akıllara geldi.

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Granada ile deplasmanda karşılaşırken Arda Güler ilk 11'de sahaya çıktı. Arda Güler, Granada ile oynanan maç da dahil olmak üzere üst üste 3. kez ilk 11'de sahaya çıktı. Real Madrid 38. dakikada Fran Garcia'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Türk yıldız Arda Güler 45+2. dakikada skor tabelasını 2'ye çıkardı. Real Madrid 2. yarıda attığı 2 golle sahadan 4-0 galip ayrıldı. 

Real Madrid'de adından söz ettiren Arda Güler, Fenerbahçelileri duygulandıracak hareket! - 1. Resim

ARDA GÜLER'İN HÜZÜNLENDİREN GOL SEVİNCİ

Real Madrid'de attığı üçüncü gol sonrası takım arkadaşları ile mutluluğunu paylaşan Arda Güler, yaptığı gol sevinci ile Fenerbahçelilerde buruk bir sevinç bıraktı. 

Real Madrid'de adından söz ettiren Arda Güler, Fenerbahçelileri duygulandıracak hareket! - 2. Resim

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde genç yıldızın soyunma odasında çekilen videosunda, gol attıktan sonra nasıl bir sevinç yapması gerektiği hakkında fikir alışverişi yapan Arda, parmaklarıyla "A" işareti yapmak istediğini söylemişti. 

Oynadığı takım arkadaşlarının da onaylaması üzerine "Sen beğendiysen herkes beğenir" diyen Arda, bu sevincini Fenerbahçe'de değil, Real Madrid'de yaptı. 

Real Madrid'de adından söz ettiren Arda Güler, Fenerbahçelileri duygulandıracak hareket! - 3. Resim

Arda Güler'in yaptığı gol sevinci sosyal medyada birçok kez paylaşırken Fenerbahçe taraftarlarını da hüzünlendirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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