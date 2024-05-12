Yapay zeka özelliklerine sahip Android telefonlar hangileri? En ucuzdan en pahalıya!

Yapay zeka, ister orta sınıf ister amiral gemisi olsun akıllı telefon piyasasını şu anda kasıp kavuruyor. Bütün telefon üreticileri yapay zekayı telefon modellerine dahil etmek için çaba içerisinde. Yapay zeka sayesinde telefonlarda daha iyi fotoğraflar çekmek, sohbet robotlarıyla sohbet etmek ve daha fazlasını yapmak için yeni uygulamalar geliştirilmekte. Peki hangi telefonlar yapay zekaya sahip? sizler için derledik.

Telefon üreticileri şu anda çıkarttığı yeni amiral gemisi telefonlarda lokal olarak çalışan yapay zeka uygulamalarını telefonlarına entegre ederek piyasaya çıkartıyor. Fakat eski telefonlar için şu anda böyle bir durum mümkün değil. Çünkü yeni amiral gemisi telefonlarda bulunan çiplerin içerisinde hem yapay zeka hızlandırıcı devreler mevcut ve bu devrelere uyumlu olarak geliştirilen yazılımlar ile yapay zeka geliştirilmekte.

Orta seviye telefonlar için de uzaktan sunucu yardımı ile yapay zeka uygulamaları kullanılabiliyor. Nasıl ki bilgisayar üzerinden ChatGPT, Gemini ve Copilot siteleri üzerinden yapay zekayı kullanabiliyoruz telefon üzerinde de aynı mantıkta çalışmakta. Sizler için en pahalı telefondan en ucuz telefona yapay zeka uygulamalarını çalıştıran telefonları sıraladık.

SAMSUNG GALAXY S24 ULTRA

Samsung'un en yeni amiral gemisi olan Galaxy S24 Ultra şu anda Galaxy AI ismi verilen bir yapay zekayı kullanmakta. Yeni uygulama sayesinde telefon üzerinden nesneyi daire içerisine alıp Google üzerinden arama yapma, sohbet robotu, yapay zeka ile çeviri uygulaması, arama kolaylaştırma, görüntü oluşturma, yapay zeka ile oluşturulan yapay zeka gibi özellikleri telefonunuzda kullanabiliyorsunuz.

Telefon, Galaxy AI ile geliştirilen bir kameraya sahip. Yapay zeka ile Samsung Galaxy S24 Ultra ile çekilen fotoğraflarda bulunan nesneleri yeniden boyutlandırmasından, optik yakınlaştırma özelliği ile 10x'e kadar yakın çekim yapılmasına olanak sağlıyor.

Gerçek zamanlı düzenleme özelliği ile bir yazı yazarken anlık olarak hangi kelimelerin yazılmasını öneren bir sistem ile yazı işleri ile uğraşan kişilere yardımda bulunuyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB Ram ve 512GB Depolama modeli şu anda 67.999TL fiyat etiketi ile satılmakta. Galaxy S24 Ultra'ya ek olarak Samsung, Galaxy AI özelliklerini tüm amiral gemilerine (Galaxy S21 serisine kadar) sunuyor.

GOOGLE PİXEL 8A

Yeni piyasaya sürülen Pixel 8a, Google'ın Pixel 8 serisi telefonlarında AI özellikleri getiren ilk A serisi telefonu oldu. Yapay zeka özellikleri arasında, grup fotoğraflarını özelleştirmek için 'En İyi Çekim' uygulaması, fotoğraflar üzerinde düzenlemeler yapmak için "Sihirli Düzenleyici", herhangi bir videodaki dikkat dağıtıcı gürültüyü azaltmak için "Ses Sihirli Silgisi", bir fotoğrafı bulanık çektiyseniz bunu düzelten "Fotoğraf Bulanıklığını Giderme" ve çektiğiniz fotoğrafların rengini gerçek tona getiren "Gerçek Ton" özelliği ve çok daha fazlası Google'ın telefonunda yer alıyor.

Google'ın telefonu şu anda ülkemizde satışta değil fakat yurt dışında şu anda 700 dolar etiketi ile satılmakta.

ONE PLUS 12

Google'ın yapay zeka uygulamasına benzer bir şekilde fotoğraf üzerindeki istenmeyen nesneleri kaldıran bir yapay zeka uygulaması One Plus 12'de mevcut. Bununla birlikte yapay zeka özellikleri sadece Çin'de kullanılabiliyor ve yakın bir zamanda global duyurusunun gelmesi bekleniyor.

One Plus 12, 16GB Ram ve 256GB Depolama ile şu anda 49,999TL fiyat etiketi ile ülkemizde satılmakta.

OPPO RENO 11

MediaTek Dimensity 8200 yongasıyla desteklenen Oppo Reno 11, orta seviye telefonlarda bulunan yapay zeka özelliklerine sahip. Fotoğraflar üzerinde isenmeyen nesneleri tıpkı Google ve One Plus'un telefonlarındaki gibi kaldırabiliyor. Ayrıca Oppo, aramaları tam bir transkripsiyonla özetleyen bir Yapay Zeka Arama Özeti aracı da sunuyor.

Oppo Reno 11 şu anda ülkemizde satışta değil fakat yurt dışına 500 Dolar fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.