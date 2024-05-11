PFDK Türkiye Kupası faturasını kesti! Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'e para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' nedeniyle Beşiktaş ve Trabzonspor'a; Fatih Karagümrük'e ise 'statüye aykırılık'tan dolayı 112'şer bin TL para cezası verdi. PFDK'nın almış aldığı kararlar şöyle:

KUPA FATURASI BELLİ OLDU

"1- BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 07.05.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.–MKE ANKARAGÜCÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 08.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, statüye aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 3- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 08.05.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."