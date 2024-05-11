Jorge Jesus Suudi Arabistan'da şampiyon! Bitime 3 hafta kala ilan ettiler

Suudi Arabistan Premier Ligi'nde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Al Hazem'i 4-1 mağlup etti. Jesus'un takımı bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 31. haftasında Al Hilal sahasında Al Hazem'i 4-1 yendi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü yapan Jorge Jesus'un öğrencileri bu galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti.

3 HAFTA KALA ŞAMPİYON

Mavi beyazlıların gollerini, 15 ve 45+3'te Mitrovic, 39. dakikada Al Juwaid (kendi kalesine) ve 45+6'da Milinkovic-Savic attı. Al Hazem'de Semenai, 34. dakikada ağları havalandırdı. Al Hilal puanını 89 yaptı ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.