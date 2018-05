Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Mariano Filho, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Başakşehir maçında kildi açan golü atan ve sarı-kırmızılıların şu anki pozisyonun çok büyük rolü olan Brezilyalı sağ bek, “O golde Bafe’nin (Gomis) payı çok büyük. Çünkü Bafe terse doğru koşusunu yapınca

stoperler de onu takip etti ve bana bir alan açıldı. Giderken de bir anda kaleyi gördüm karşımda. Bazen inanıp vurmanız gerekir. Öyle bir pozisyondu” sözleriyle o golü anlattı. İç saha maçlarındaki atmosferi ve taraftarları yorumlayan Mariano, “Kendi stadımızda ortaya çıkan atmosferi tarif etmek için kelimeler bulamıyorum. Beşiktaş maçı sırasında tüylerim diken diken oldu ısınma sırasında. Gerçekten Galatasaray taraftarı inanılmaz bir ortam oluşturuyor. Çok büyük bir taraftar grubu” diye konuştu.



Aile babası

Galatasaray’ın 31 yaşındaki futbolcusu, Igor Tudor’un ardından takımın başına geçen Fatih Terim’le ilgili değerlendirme-lerde bulunup, hocasına övgüler yağdırdı. Mariano “Fatih Terim’in gelmesi ile beraber ciddi bir değişim yaşandı. Soyunma odasından tutun antrenmanın havasına kadar her şey değişti. Pozitif anlamda bir değişiklik bu. Saygı ve neşe arttı burada. Hocanın bizlere sinirlendiği anlar olmuyor mu? Mutlaka oluyor. Her hoca için geçerli bir durum bu. Fatih Terim, takım için neyi yapması gerekiyorsa onu yapan bir teknik adam. Futbolcusunu her zaman savunan bir teknik adam. Bunu hissettiriyor size… Ve sizden istediğini ya da eksiklerinizi açıkça söylüyor. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tam bir aile babası. Umarım hep beraber şampiyonluğa ulaşırız” ifadelerini kullandı.

Galatasaray dünya çapında

İstanbul’a gelmeden önce de Galatasaray’ın maçlarını seyrettiğini ifade eden Mariano “Galatasaray dünya çapında tanınan bir takım. Özellikle Drogba ve Sneijder gibi oyuncuların buraya gelip oymaması çok önemli. Diğer taraftan Taffarel, Felipe Melo, Lincoln, Elano, Jardel gibi Brezilyalılar da Galatasaray’da forma giydi. Galatasaray’ı daha iyi tanımak için yeterli sebeplerdi bunlar” dedi.

Malatya mesaisi

Galatasarary, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Akhisar maçında sakatlık geçiren Serdar Aziz, dün de takımla çalışmalara katılamadı. Tecrübeli stoper, tedavisinin ardından sağlık heyeti denetiminde kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı. Fatih Terim, Serdar’ın Yeni Malatya mücadelesine yetişmesini istiyor.

Barça’nın kapısından dönmüş

Barcelona’ya geçen sezon transfer olmasının gündeme geldiğini söyleyen Mariano “Fakat Avrupa pasaportlu bir oyuncu arıyorlardı. Sağ bek mevkiinde farklı alternatifleri vardı. O yüzden transfer olmadı” dedi.

Martin Linnes'e güveniyorum

Martin Linnes ile olan rekabetiyle ilgili de değerlendirme yapan Mariano, “Birbirimizin alternatifiyiz. Cezalı olduğumda ya da sakatlandığımda Martin var diye düşünüyorum, aklım arkada kalmıyor” dedi.

Gomis’e evlat dopingi

Galatasaray’da, Akhisar maçında kaçırdığı penaltının ardından bir hayli morali bozuk olan Bafétimbi Gomis’e hem taraftar hem arkadaşları hem de teknik heyet büyük destek veriyor. Fransız futbolcunun oğlu da dün Florya’daki antrenmanı izlerken oluşan bu ortam Gomis’e büyük bir moral verdi.

10 numara etkisi başka

Galatasaray’da Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen ve Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Younès Belhanda, Yeni Malatya mücadelesine hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Akhisar deplasmanında sezonun en düşük topla oynama yüzdesi ortaya çıkarken, Galatasaray top tutmakta çok zorlanmış, Belhanda’nın eksikliği fazlasıyla hissedilmişti. Yüzde 37 oranında topa sahip olan sarı-kırmızılılar sadece 186 başarılı pas kaydedebilmişti. Belhanda etkisinin şart olduğunu düşünen Galatasaray teknik heyeti, Faslı yıldızın motivasyonunu da en üst seviyeye çekmeye çalışıyor. Öte yandan Feghouli’nin yokluğunda Sinan ile Yasin de forma savaşını girmiş durumda.