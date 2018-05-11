Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kupayı alarak tarihe geçmek istiyoruz. Eğer bunu başarabilirsek efsane oluruz” demişti. Ege ekibi 48 yıllık kulüp tarihinde oynadığı ilk kupa finalinde şampiyon olurken, Okan Hoca da bir teknik adam olarak yine ilk defa böyle bir başarı kazandı ve sözünü tuttu. Ligde rakibine bu sezon kâbus olan Akigolar Türkiye Kupası’nı da Kanarya’nın elinden çekip aldı. Hem Okan Buruk hem de Akhisarspor gerçekten efsane oldu ve uzun yıllar unutulmayacak bir başarı öyküsü yazdı.



Bağırmaktan sesi kısıldı

Okan Buruk maç boyunca büyük stres yaşadı ama özellikle skor 3-2’ye geldikten sonra âdeta kendini kaybetti. Sürekli bağırarak oyuncularını ikaz eden Okan Hoca’nın sesi kısıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sevinçten kendinden geçen Buruk oyuncuları tarafından havalara atıldı. Başarılı hoca, “Çok duygulandım. Sesim de çıkmıyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Akhisarspor’a bu gururu yaşattılar” demekle yetindi.



5.liğin önemi kalmadı

Akhisarspor, kupayı kazanarak gelecek sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakkı kazandı. Manisa temsilcisi, gelecek sezon doğrudan gruplarda mücadele edecek. Bu şampiyonlukla birlikte Süper Lig’de 5.’liğin bir önemi kalmadı. Trabzonspor, Göztepe, Sivas gibi takımlar Avrupa’yı kovalıyordu.

Buz kestiren tweet!

Maçın ardından F.Bahçe büyük üzüntü yaşarken, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na ait twitter hesabından atılan bir tweet ortalığı karıştırdı. Yapılan paylaşımda “Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca sonuç böyle oluyor” denilince Fenerbahçeli taraftarlar büyük tepki gösterdi.



Josef: Konuşmak zor

Dün attığı gol yeterli olmayan F.Bahçe’nin ön liberosu Josef de Souza, “Çok üzgünüm gerçekten. Konuşmak zor. 3. yılımda 2. defa Türkiye Kupası finali kaybediyorum. Tek yapabileceğim şey taraftardan özür dilemek. Artık yapacak bir şey yok” açıklamasında bulundu.



Spor Toto 1,5 yıl daha

Futbol Federasyonu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in katıldığı imza töreniyle sponsorluk anlaşması imzalandı. Spor Toto 1,5 sezon için Süper Lig ve 1. Lig’in isim sponsorluğunu yapacak.

Ne çekti Akhisar’dan

Dün geceyle birlikte F.Bahçe’nin enteresan bir yönü ortaya çıktı. Öyle ki Sarı Kanarya bu sezon oynadığı 45 resmî maçtan sadece 7’sini kaybetti. Fakat bunlardan 3’ü Akhisar’a karşıydı. Rakibine iki ligde bir de kupa finalinde kaybeden Fener belki de bütün sezonu yedi bitirdi. Belki de diyoruz kupayı kaybetmesi garanti ama ligde henüz matematiksel şampiyonluk şansı sürüyor. Fener’in bir diğer iki mağlubiyeti de Vardar önündeydi. Sezon başında UEFA Avrupa Ligi eleme turunda isimsiz rakibine iki maçı da kaybeden Kocaman’ın takımı Avrupa’yı başlamadan bitirdi. Bu iki takım önünde 5 yenilgi yaşayan Fener’in diğer mağlubiyetleri ligde Başakşehir ve Beşiktaş’a karşıydı.