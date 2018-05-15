Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın 2016-17 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, bu sezonun son bölümünde zirve yaptı. Igor Tudor döneminde, beklentilerin altında kalan Yeşil Burun Adalı, Fatih Terim’in takımın başına gelmesi, ardından da arkasına Yuto Nagatomo’nun yerleştirilmesiyle kendini buldu. Nagatomo’nun transferine kadar 5 asist 3 golle oynayan Rodrigues, tecrübeli sol bekten sonra 6 gol atıp, 5 asist yaptı. Rodrigues’in hücum katkısında ve sol taraftarı çok daha etkili kullanmasında önemli rol oynayan Nagatomo için Fatih Terim başkanlık seçiminin ardından yeni yönetimin Inter ile masaya oturmasını istiyor. Galatasaray teknik heyeti 6 aylığına kiralanan futbolcunun bonservisinin alınmasını talep ediyor.



Musa yakın takipte

Özellikle İngiliz kulüplerinin kıskacında olan Garry Rodrigues için astronomik rakamlar konuşulsa da, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde büyük hedefleri olan teknik direktör Fatih Terim, Yeşil Burun Adalı futbolcusunu bırakmaya niyetli değil. Nagatomo ile birlikte Rodrigues’i elinde tutmak isteyen tecrübeli teknik adam, tarihin en iyi sol hatlarından birini oluşturduklarını düşünüyor. Rodrigues’in sarı-kırmızılılarla 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan gelecek sezon Bafetimbi Gomis’in yanına hızlı bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray teknik heyeti, Nijeryalı Ahmed Musa’yı incelemeye devam ediyor. CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki futbolcu önceki gün Anzhi karşısında bir gol atıp, 1 asist yaptı.

Linnes güven veriyor

Galatasaray’da Fatih Terim’in takıma gelmesiyle gelişme kaydeden Martin Linnes, gösterdiği performansla güven veriyor. Hocasının çok memnun olduğu futbolcu, Göztepe deplasmanın da şu an Mariano’dan önde duruyor. Norveçli gelecek sezon da Terim’in en büyük kozlarından biri olacak.

10’dan beklenti çok fazla

Galatasaray’da sarı kart cezasını tamamlamasının ardından golle geri dönüş yapan Younès Belhanda, hem kendini gol hasretini hem de taraftar ile Fatih Terim’in idealindeki “10 numara” özlemini dindirdi. 9 Aralık’tan sonra ilk defa fileleri havalandıran Faslı yıldız, skor üretmesinin yanı sıra gerçek bir yıldız performansı sergilerken 82 defa topla bir araya geldi. İzmir’de şampiyonluk maçına çıkacak Galatasray’da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçının şifreleri üzerinde çalışmaya başlarken, Belhanda’dan Yeni Malatya karşılaşmasındaki gibi sorumluluk almasını istedi. Malatyaspor karşılaşmasında 4 defa kaleyi gören yıldız oyuncuya yine şut emri de veren tecrübeli teknik adam, derinleme paslarını artırmasını istedi. Belhanda, geride bıraktığımız maçta girdiği 13 ikili mücadelenin 11’ini kazanmıştı.