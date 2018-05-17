Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Yeni Malatyaspor galibiyetiyle şampiyonluk kapısını ardına kadar açan Galatasaray, Göztepe deplasmanından bir puan dahi çıkarsa Süper Lig tarihinde 21’inci zaferini ilan edecek. Pazartesi gününden itibaren İzmir deplasmanının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda futbolcular artık saatleri saymaya başladı. Şampiyonluk heyecanı bütün takımı sararken, kendilerine güvenen oyuncularda stres yok. Teknik direktör Fatih Terim, konsantrasyonun dağılmaması için sık sık futbolcularla mini toplantılar yaparken strese girilmemesi için direktifler verip, yüzünden de tebessümü eksik etmiyor. Beraberliğe dayalı bir anlayışı asla düşünmeyen ve bunu öğrencilerine de aktaran teknik direktör Fatih Terim, oyun planını galibiyet göre hazırlıyor.



Feghouli bir adım önde

Yine ilk yarıda gol bulmayı ve işi bitirmeyi hedefleyen tecrübeli teknik adam, çizgi oyuncularının 90 dakika çift yönlü aktif olmalarını istedi. Geçen hafta sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Sofiane Feghouli’nin antrenmanlardaki hırsına hayran kalan tecrübeli teknik adamın gözünde Cezayirli final maçı öncesi Sinan’dan bir adım öne geçti. Fatih Terim, takımın saha içindeki aldığı pozisyonu ve hatlar arasındaki mesafeyi ayarlama görevini yapan Fernando’dan da, hücum başlangıçlarında hemen topla buluşmasını istedi. Sakatlığının ardından Galatasaray’a faydalı olmaya devam eden Brezilyalının fiziksel durumu da kısa sürede üst düzeye çıktı. Fernando son maçta 13 ikili mücadelenin 10’undan galip çıkmıştı.

Tişörtler hazır

Galatasaray’da şampiyonluk hazırlıkları tamam. ‘Konsantrasyon’ yazılı formaları özel olarak üreten Galatasaray Kulübü, önemli de bir yeniliğe imza attı. Bu forma serisinde gol olduğunda formayı çevirdiğinde de içinde “Konsantrasyon” yazacak. Sarı-kırmızılı kulüp şampiyonluk gecesi, GS Store mağazalarından 5 ayrı özel tişört satışa sunacak. İçlerinde taraftar için özel şampiyonluk taraftar tişörtü, Fatih Terim ve Metin Oktay için tasarlanan şampiyonluk ürünlerinden 100 bin adet üretilip satışa çıkacak. Şampiyon olması hâlinde pazartesi günü TT Stadı’nda dev bir kutlama yapacak.