Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 46 puanla 8. sırada bitiren Kasımpaşa'da sezonun en golcü ismi, Mısırlı futbolcu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet) oldu.

Sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından opsiyonlu kiralanan Trezeguet, bu sene gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 1'i penaltıdan, attığı 13 golle takımının en skorer ismi olmayı başardı.

Kasımpaşa, gösterdiği bu performansın ardından oyuncunun 2 milyon avro olan opsiyon hakkını kullandı ve Mısırlı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Diagne'den etkili performans

Kasımpaşa'nın devre arasında Çin ekibi Tianjin Teda takımından transfer ettiği Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, gol yollarındaki etkileyici performansıyla dikkati çekti.

Diagne, ligin ilk yarısında Fode Koita'nın sakatlığı sebebiyle hücum hattında sorun yaşayan Kasımpaşa'nın ikinci yarıda gol yollarındaki en önemli ismi oldu.

26 yaşındaki Senegalli santrfor, 17 müsabakaya çıktığı lacivert-beyazlı formayla 3'ü penaltıdan, 12 gole adını yazdırdı.

İstikrarın adı Pavelka

Kasımpaşa'nın Çekyalı futbolcusu David Pavelka, lacivert-beyazlı takımda gösterdiği istikrarlı performansla taktir topladı.

Sezon boyunca 32 maçta görev alan ve bu maçların tamamına ilk 11'de başlayan Pavelka, 2899 dakika sahada kaldı.

Pavelka'nın ardından bu sezon teknik direktör Kemal Özdeş'in en çok süre verdiği futbolcular ise 2 bin 880 dakikayla Strahil Popov, 2 bin 768 dakikayla Trezeguet ve 2 bin 700 dakika ile Ramazan Köse oldu.

Kasımpaşa'nın hırçını Veysel

Kasımpaşa'da takım kaptanlarından Veyse Sarı, bu sezon hırçın bir performans ortaya koydu.

Teknik direktör Kemal Özdeş'in birden fazla pozisyonda görevlendirdiği takımın jokeri durumundaki tecrübeli futbolcu, 27'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon Süper Lig'de 29 maçta forma giydi.

Bu karşılaşmalarda 1 kez kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Veysel, 6 kez ise sarı kartla cezalandırıldı.

Kasımpaşa'da Veysel Sarı'nın dışında Bernard Mensah, Trezeguet ve Jhon Murillo 1'er kez kırmızı kart gördü.

Kasımpaşa'da ayrıca David Pavelka 11, Loret Sadiku ise 9 kez sarı kart cezası aldı.