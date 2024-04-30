Gizli bomba Sarabia! Beşiktaş İspanyol yıldız için görüşmelere başladı

Wolverhampton forması giyen 31 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı takımda oynamaya sıcak bakıyor

Beşiktaş tarihinin en kötü sezonunu unutturmak için çalışmalara başlayan yönetimin hedefindeki gizli isim ortaya çıktı: Pablo Sarabia... İngiltere’de Wolverhampton forması giyen İspanyol oyuncu için harekete geçildi. 31 yaşındaki yıldızın menajeriyle yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti. Beşiktaş’ın avantajı ise Wolverhampton’ın ligi orta sıralarda tamamlayacak olması. Çünkü oyuncu Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım istiyor.

AVRUPA ŞARTI

Kartal’ın Türkiye Kupası’nı kazanması ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılım hakkı elde etmesi durumunda kapılar Sarabia’ya ardına kadar açılacak. Samet Aybaba’nın da çok istediği yıldız oyuncunun, sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara bölgesinde de görev yapabilmesi yönetimin iştahını kabartıyor. Gelecek sezon sözleşmesi bitecek Sarabia’nın ilk etapta kiralanması hedefleniyor. Sezon sona erince İngiliz kulübüyle resmî görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

YEDİ ASİST, DÖRT GOL

Bu sezon Premier Lig'de 28 maça çıkan Sarabia, attığı dört golün yanı sıra yedi de asist yaparak göz doldurdu. İspanyol yıldız, PSG'de oynadığı dönemde Messi, Neymar ve Mbappe gibi dünya yıldızları arasında 3,5 sezonda 21 gol ve 10 asistlik performans ortaya koymuştu.